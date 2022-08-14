نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الآن بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة، أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بالكشف عن عرض تقسيط علي سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، وتعتبر سيارات اللاند كروزر من السيارات التي تتميز بأنها لأصحاب الفئات الغنية لأنها سيارات فخمة وأسعارها مرتفعة جداً ولكنها تستحق للسعر الذي تقدم به، وتهون شركة عبد اللطيف جميل علي المشترين العديد من تخفيف حمل السعر بأطول فترة سداد الأقساط حتى وصلت إلى خمس سنوات وهي فترة طويلة ومناسبة حتى يتم توافر المبلغ وسداده. أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة متواجدة بجميع أشكالها وألوانها في سوق المملكة العربية السعودية .

بأسعار تبدأ من 226 ألف و400 ريال سعودي.

مبلغ القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 868 ريال سعودي .

وتبلغ قيمة أول دفعة من تسديد الأقساط حوالي 192 ألف و509 ريال سعودي .

بينما قيمة القسط الأخير من سعر السيارة يكون 104 ألف و144 ريال سعودي.

ويكون سداد الأقساط بدفعها على نحو خمس سنوات مع ضمان سنتين على السيارة. مميزات ومواصفات سيارة لاندكروزر 2022 يقدر سعة محرك السيارة حوالي 3500 سي سي وتتكون من ثماني أسطوانات وقوة دفع السيارة تبلغ 409 حصان.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 649 نيوتن لكل متر و يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات.

طول السيارة يكون أربعة أمتار و950 مللي متر، وعرض السيارة يبلغ متر و 978 مللي متر ويرتفع طول قاعدة السيارة إلى مترين و 849 مللي متر.

توفر السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وخاصية الدخول والخروج السهلة من السيارة كما أن ارتفاعها عن الأرض مناسب وغير قابل للصدمات الأرضية.

تشتغل السيارة بخاصية المفتاح الذكي آي الدخول بدون استخدام المفاتيح وتدعم الدخول بضغطة زر وهناك ثلاث وضعيات خاصة بالقيادة.

وزن السيارة أقل بحوالي 200 كيلو جرام من وزن السيارات السابقة حيث يبلغ وزنها حوالي 2.619 كيلو جرام.

تحتوي السيارة على العديد من منافذ USB و أكثر من مدخل AUX كما أنها تتمكن من نظام تكييف متصل بخاصية نانو EX.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الآن بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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