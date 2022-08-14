نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أفضل العروض” تقسيط سيارات كيا وشانجان السفن 2023 بأقل قسط شهرى لأطول مدة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتجه الكثيرين من راغبي شراء سيارات جديدة في المملكة العربية السعودية إلى المعارض التي تقدم أرخص وأقوى عروض التقسيط، وذلك بسبب الارتفاع الهائل في أسعار السيارات الجديدة، كما تقدم تلك المعارض والشركات العديد من أنظمة التقسيط المختلفة التي تناسب جميع الفئات، حيث يبحث العميل عن أقل قسط شهري وأطول فترة سداد، بجانب أقل سعر للفائدة، وسوف نتعرف على بعض العروض المميزة التي تقدمها بعض المجموعات الشهيرة وخاصة للعلامة التجارية شانجان وكيا.

أرخص وأقوى عروض تقسيط سيارات جديدة شانجان وكيا في السعودية

يقدم وكلاء العلامة التجارية الصينية شانجان، والعلامة الكورية كيا في المملكة العربية السعودية ارخص وأقوى عروض التقسيط، وكذلك أطول فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، وهذا ما يبحث عنه راغبي شراء سيارات جديدة من تلك العلامتين، وسوف نستعرض أهم تلك العروض لديهم.

عرض تقسيط السيارة شانجان CS 75 2023

من أعلى الفئات في السيارة شانجان هي CS 75 موديل 2023

حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر، الذي ينتج قوة تبلغ مقدارها 233 حصان

وعزم دوران يبلغ 360 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 8 سرعات

تعمل المركبة بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

يبدأ سعر المركبة شانجان CS 75 موديل 2023 في المملكة العربية السعودية من 95.000 ريال سعودي، وهذا السعر غير شامل الضريبة

بل يصل بعد ضريبة القيمة المضافة إلى 109.000 ريال، ويقدم وكيل شانجان في المملكة عرض تقسيط قوي ومميز يتمثل في:

قسط شهري يبلغ 600 ريال.

مدة التقسيط 60 شهرا.

قيمة الدفعة الأولى 36.000 ريال.

أما الدفعة الأخيرة فتبلغ 50.000 ريال.

ويتم دفع باقي المبلغ مقدم.

عرض تقسيط السيارة كيا بيجاس موديل 2022

حظيت السيارة الجديدة من الصانع الكوري كيا بيجاس على إعجاب الكثيرين من محبي المركبات العصرية في السعودية، ويقدم الوكيل الرسمي للعلامة التجارية كيا في المملكة عروضاً مميزة على الفئات المتاحة من السيارة كيا بيجاس 2022 وتتمثل في:

كيا بيجاس LX 2022

السعر الإجمالي 52.323 ريال.

قسط شهري يبلغ 971 ريال.

مدة القسط 60 شهر.

الدفعة الأولى 5.233 ريال.

الدفعة الأخيرة 15.697 ريال.

كيا بيجاس EX 2022