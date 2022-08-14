نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض بـ800 ريال تقسيط تويوتا كامري 2022 افخم واشيك السيارات على 5 سنوات دفعات شهريه من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت شركة عبد اللطيف جميل عن عرضها المميز بخصوص تقسيط تويوتا كامري 2022، حيث تسعى شركة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية إلى كسب ثقة العملاء باستمرار بتقديم أفضل السيارات لهم بأسعار مناسبة وفترة سداد كافية لهم لتحصيل سعر السيارة وشراء أغلى السيارات، كما أنها تتعاقد مع أشهر شركات السيارات العالمية منها تويوتا و سوزوكي وكيا لبيع سياراتهم في أسواقها و هي أكثر شركات السيارات موثوقية حول العالم.
تقسيط تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل
يمكنكم سداد أقساط سيارة تويوتا كامري موديل من شركة عبد اللطيف جميل السعودية على مدار خمس سنوات (60شهر)، حيث أن سعر السيارة الكلي يبلغ 99 ألف و700 ريال سعودي وبقسط شهري يبدأ من حوالي 800 ريال سعودي وبدفعة أولية قيمتها 49 ألف و754 ريال سعودي أما القسط الأخير من قيمة السيارة يبلغ 39 ألف و880 ريال سعودي.
محرك سيارة تويوتا كامري 2022
تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته اللترية تبلغ 3.5 لتر (3500 سي سي) وهو من أكثر المحركات قوة حيث أن قوته تبلغ 302 حصان وأقصى عزم دوران له يبلغ 267 نيوتن لكل متر، يقترن المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثماني سرعات، ومعدل استهلاك محرك السيارة متوسط بالنسبة للكثير من السيارات المنافسة لها.
مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022
- هيكل السيارة من الخارج لامع وملمسه مميز حيث أنه مصنوع من الجلد المخملي وشاشة الوسائط تعمل بنظام متطور.
- مقصورة السيارة الداخلية لا تتميز بالكثير من الإمكانيات والعتاد وإنما كل ما بداخلها متطور يجذب اهتمام كل من يراها.
- تتميز السيارة بسهولة استخدام الأزرار وسريعة الاستجابة ولا يظهر على الشاشة بصمات الأصابع بعد النقر عليها وتستجيب بسهولة تامة.
- شاشة العدادات الديجيتال تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالسيارة من إمكانيات وغيرها وهذا أكثر الأمور تطورًا في عالم السيارات.
- حجم المقصورة الداخلية واسعة ورحب مما يجعل تجلس بكل أريحية داخل السيارة ومزودة بعدد من الوسائد الهوائية في كل صفوف السيارة.
- تحتوي السيارة على حامل أكواب في كل الصفوف وتجربة القيادة ممتعة وأداء المحرك قوي.
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