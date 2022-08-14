نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون دفعه اولي.. أفضل عروض سيارات جيلي 2023 احدث موديل من عبد اللطيف جميل تقسيط بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر اليوم آخر عروض سيارات جيلي من عبد اللطيف، حيث تقوم مجموعة عبد اللطيف جميل بالحصول على أفضل وأجدد السيارات المقدمة في الأسواق للعام الجديد 2023م، فسيارات الجيلي هي من السيارات الصينية الأكثر موثوقية مقارنة بالسيارات الصينية والتي يتم اعتبارها بأنها أقل السيارات ثقة واعتبار، وشركة عبد اللطيف جميل الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم السيارات بأسعارها المقدمة بها في الأسواق بأقساط شهرية مناسبة وفترة سداد مميزة.

عروض سيارات جيلي من عبد اللطيف جميل 2023

من أفضل السيارات المقدمة من شركة جيلي الصينية من قبّل مجموعة عبد اللطيف جميل ما يلي:-

1. سيارة جيلي كولراي 2023

تعمل سيارة جيلي كولراي موديل 2023م بمحرك قوي سعته تبلغ 1500 سي سي من النوع تيربو ويتكون من ثلاث أسطونات وقوة المحرك تبلغ 175 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 255 نيوتن لكل متر، يقترن الموتور بقير يعمل أوتوماتيكيًا يتكون من سبع سرعات مختلفة والتسارع يبدأ من نقطة السكون الصفري من حتى 100 كيلو متر في غصون 7 ثواني، معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 8 لتر حتى 100 كيلو متر، يتم سداد سعر السيارة حتى خمس سنوات بقسط شهري يبدأ من 1.328 ريال سعودي.

2. سيارة جيلي كولراي 2023

تعمل السيارة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS وخاصية توزيع الفرامل الإلكتروني EBD وضغط إطارات عجلات السيارة ومصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد المتطورة وفرامل اليد تعمل بشكل كهربائي ونظام الثبات الإلكتروني وحساسات ركن خلفية وأمامية، وتتميز بوجود زاوية محيطية تعمل بمقاس 360 درجة مئوية تكشف جميع الطريق أمام السائق، يتم سداد أقساط السيارة على مدار خمس سنوات بقسط شهري قيمته 1.458 ريال سعودي.

3. سيارة جيلي ازكارا 2023

محرك السيارة يبلغ حوالي 1.5 لتر (أي 1500 سي سي) وقوته الحصانية قدرها 177 حصان بينما عزم دورانه أقصاه يبلغ 265 نيوتن لكل متر، تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات وعدد أسطوانات المحرك ثلاثة ويقترن بقير أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات مختلفة، معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 17.4 كيلو متر لكل لتر وأقصى سرعة للسيارة تبلغ 200 كيلو متر خلال الساعة الواحدة، في غصون 100 ثانية تبدأ السيارة التسارع من السكون حتى 100 كيلو متر، وقسط السيارة الشهري يبلغ 1.754 ريال سعودي على مدار خمس سنوات.