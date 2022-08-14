نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022 من عبداللطيف جميل على 60 شهر 900 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022 ، سيارة تويوتا لاند كروز 2022 من السيارات التي تمتلك الكثير من المزايا والمواصفات المثالية والتي يريدها كل شخص بالسيارة التي يقبل على شراؤها، ولا يمكن لأي شخص أن يتجادل تجاه مواصفات السيارات التي تقوم بصناعتها الشركة اليابانية تويوتا، والذي يكون وكيلها الوحيد في السعودية هو عبد اللطيف جميل.

حيث أنها تعمل كثيراً حتى توفر لكافة العملاء مجموعة من أقوى عروض التقسيط على السيارات الحديثة المتطورة من شركة تويوتا مع فترة سداد تصل إلى 60 شهر، ومعاً سوف نقدم لكم أفضل عروض التقسيط من عبد اللطيف على سيارة تويوتا لاند كروز 2022.

العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022

دائماً عروض عبد اللطيف جميل تبهر العملاء كل يوم خصوصاً أن سيارة تويوتا لاند كروز 2022 تقدم في سوق السيارات بالمملكة السعودية بسعر يقدر بحوالي 226.400 ريال ويتم السداد على 60 شهر.

يقوم العميل بسداد دفعات شهرية تقدر بـ 900 ريال ويتم سداد دفعة أولى 187.207 ريال أما دفعة التملك وهي الدفعة الأخيرة التي يتم سدادها 104.144 ريال، ومعدل النسبة السنوية 24% ومصاريف الإصدار 732 ريال.

مواصفات سيارة لاند كروز 2022

السيارة اليابانية لاند كروز تأتي لسوق السيارات السعودي وهي تحمل الكثير من المواصفات والإمكانيات الخارقة التي تجعلها من السيارات الكبيرة الرائدة على طرقات المملكة العربية السعودية باسعار تناسب الجميع والتي تضمن الآتي: