نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022 من عبداللطيف جميل على 60 شهر 900 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022 ، سيارة تويوتا لاند كروز 2022 من السيارات التي تمتلك الكثير من المزايا والمواصفات المثالية والتي يريدها كل شخص بالسيارة التي يقبل على شراؤها، ولا يمكن لأي شخص أن يتجادل تجاه مواصفات السيارات التي تقوم بصناعتها الشركة اليابانية تويوتا، والذي يكون وكيلها الوحيد في السعودية هو عبد اللطيف جميل.
حيث أنها تعمل كثيراً حتى توفر لكافة العملاء مجموعة من أقوى عروض التقسيط على السيارات الحديثة المتطورة من شركة تويوتا مع فترة سداد تصل إلى 60 شهر، ومعاً سوف نقدم لكم أفضل عروض التقسيط من عبد اللطيف على سيارة تويوتا لاند كروز 2022.
العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022
دائماً عروض عبد اللطيف جميل تبهر العملاء كل يوم خصوصاً أن سيارة تويوتا لاند كروز 2022 تقدم في سوق السيارات بالمملكة السعودية بسعر يقدر بحوالي 226.400 ريال ويتم السداد على 60 شهر.
يقوم العميل بسداد دفعات شهرية تقدر بـ 900 ريال ويتم سداد دفعة أولى 187.207 ريال أما دفعة التملك وهي الدفعة الأخيرة التي يتم سدادها 104.144 ريال، ومعدل النسبة السنوية 24% ومصاريف الإصدار 732 ريال.
مواصفات سيارة لاند كروز 2022
السيارة اليابانية لاند كروز تأتي لسوق السيارات السعودي وهي تحمل الكثير من المواصفات والإمكانيات الخارقة التي تجعلها من السيارات الكبيرة الرائدة على طرقات المملكة العربية السعودية باسعار تناسب الجميع والتي تضمن الآتي:
- سيارة لاند كروزاليابانية تمتلك محرك تبلغ سعة 3500 سي سي مكون من 8 أسطوانات ويولد قوة 409 حصان.
- قوة عزم الدوران لسيارة لاند كروز 2022 649 نيوتن متر.
- السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات.
- وبالنسبة إلى أبعاد السيارة فطولها 4 متر و950 مليمتر يصل عرض السيارة 978 مل أما طول قاعدة العجلات فيكون 2 متر و849 مليمتر.
- إلى جانب أن السيارة تقوم بدعم نظام التشغيل الآندرويد أو أبل كلار بلاي.
- تكون مزودة بميزة المفتاح الذكي التي تجعل الدخول إلى السيارة سهل بدون أن يتم استخدام المفتاح وتحتوي على 3 وضعيات مختلفة للقيادة.
- وزن السيارة لاند كروز 2000 كيلو جرام ويختلف الوزن على حسب فئة السيارة والتي كان يصل وزنها 2600 كيلو جرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروز اليابانية 2022 من عبداللطيف جميل على 60 شهر 900 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.