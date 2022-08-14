نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محتار تشترى مين فيهم ….تعرف على مواصفات سيارة هيونداي توسان و سيارة كيا سبورتاج 2022 ومواصفات ومميزات وأسعار كل سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي توسان و سيارة كيا سبورتاج 2022 ،يعود إنتاج سيارتي كيا سبورتاج 2022 وهيونداي توسان 2022 إلى كوريا الجنوبية ويشتركان في كونهما من فئة السيارات الرياضية التي تتعدد استخداماتها ونظرا لتلك المنافسة الشرسة بين السيارتين في السوق السعودي يحتار العميل في الاختيار بين شراء سيارة كيا سبورتاج أو هيونداي توسان 2022، لذلك نستعرض معكم أهم الاختلافات في الإمكانيات والمميزات والأسعار بين السيارتين. هيونداي توسان و سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 يتكون محرك سيارة كيا سبورتاج 2022 من أربع أسطوانات وتبلغ سعة المحرك 1600 سي سي.

تقدر قوته الإجمالية بنحو 180 حصان وعزم دوران محرك كيا سبورتاج 265 نيوتن لكل متر عند 4500 دورة في الدقيقة.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزود بسبع سرعات دبل كلتش.

تعتمد سيارة كيا سبورتاج 2022 على نظام الدفع الأمامي للعجلات وتتسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال مدة لا تتجاوز 12.1 ثانية.

تستهلك السيارة وقود بمعدل6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتوى سيارة كيا سبورتاج على نظام ملاحه جديد .

كما تحتوى سيارة كيا سبورتاج على مساحه داخلية واسعه . مواصفات هيونداي توسان 2022 محرك سيارة هيونداي توسان 2022 يتكون من أربع أسطوانات.

قوة المحرك 180 حصان ويصل عزم دورانه إلى 265 نيوتن لكل متر.

يقترن بناقل حركة أوتوماتيك مزود بسبع سرعات من نوع DSG.

يعتمد المحرك على الدفع الأمامي للعجلات.

أقصى سرعة يستطيع قطعها 200 كيلو متر في الساعة.

يستهلك وقود بمعدل 6 لتر لكل 100 كم.

تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر في مدة 9 ثواني. أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ طول سيارة كيا سبورتاج 2022 نحو 4515 مليمتر بينما عرضها 1865 مليمتر، فيما يصل ارتفاعها إلى 1650 ملليمتر.

قاعدة العجلات طولها 2680 مليمتر.

سعة الصندوق الخلفي 591 لتر. أبعاد سيارة هيونداي توسان 2022 طول هيونداي توسان 2022 نحو 4500 مليمتر والعرض 1865 مليمتر بينما ارتفاعها 1651 ملليمتر.

2022 نحو 4500 مليمتر والعرض 1865 مليمتر بينما ارتفاعها 1651 ملليمتر. طول قاعدة العجلات 2680 مليمتر.

مساحة التخزين الخلفية 503 لتر. سعر كيا سبورتاج 2022 يبدأ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السوق السعودي من 94 ألف ريال سعودي.

في السوق السعودي من 94 ألف ريال سعودي. وأقصى سعر لها 128 ألف ريال سعودي للفئات الأعلى. سعر سيارة هيونداي توسان 2022 يتراوح سعر الفئات المختلفة من سيارة هيونداي توسان 2022 في السوق السعودي بداية من 102 ألف ريال سعودي وصولا إلى 152000 ريال سعودي.

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