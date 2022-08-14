ما هي ارخص انواع السيارات في السعودية 2022 اسعار في متناول الجميع

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عمر شويل - جدة ارخص انواع السيارات في السعودية لعام ٢٠٢٢م تعد هي أكثر ما يبحث عنه بعض أبناء المملكة العربية السُّعُودية والمقيمين بها الراغبين في الحصول على سيارات قيمة ومميزة وبأسعار في متناول الجميع في الوقت ذاته، وفي هذا الإطار سوف يتم من خلال موقع ثقفني توضيح أنواع وأسعار أرخص السيارات العائلية والرياضية في المملكة العربية السُّعُودية بالتفصيل.

ارخص انواع السيارات في السعودية

لقد شملت قائمة أفضل وأيضًا أرخص انواع السيارات في سوق السيارات السعودي حاليًا والتي تتمتع بقوة وجودة فائقة وتنتمي إلى أفضل الماركات العالمية وبأسعار جيدة في نفس الوقت ، ما يلي:

سيارة هيونداي اكسنت

[يبدأ سعر السيارة من ٤٦ ألف ريال سعودي] وتأتي أهم مواصفات سيارة هيونداي اكسنت على النحو التالي:

تعمل هذه السيارة بمحرك بقوة ١٢٣ حصان.

سرعة للسيارة تصل إلى ١٩٠ كيلومتر لكل ساعة وقد تصل السرعة إلى ١٠٠ كيلو متر خلال ١١ ثانية فقط.

يبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود حوالي لتر واحد لكل ١٥.٦ كيلو متر.

تعمل السيارة بقوة وعزم دوران يبلغ ١٥٦ نيوتن.متر.

سيارة ام جي ٥

[يبدأ سعر سيارة ام جي ٥ من ٤٧.٩ إلى ٥٢.٧ ألف ريال سعودي]، وتأتي مواصفات MG 5 على النحو التالي:

تبلغ ساعات موتور السيارة 1,500 سي سي كما أنها مزودة بعدد أربعة سلندرات.

السرعة القصوى لهذه السيارة تبلغ 1900 كيلو متر في الساعة.

تبلغ قوه المحرك 112 حصان مع عزم دوران يبلغ ١٥٠ نيوتن متر.

تتمتع بسعة داخلية كبيرة وتحتوي على خمسة مقاعد وبها ناقل حركة من نوع CVT، وتشفير احترافي في كود مفتاح السيارة.

تبلغ السعة الكلية لتانك السيارة حوالي ٤٥ لتر وقود.

سيارة هيونداي جراند ١٠

هي واحدة من أكثر السيارات الغنية عن التعريف والأكثر إقبالاً في سوق السيارات السعودي لما بها من مميزات ومواصفات احترافية وسعرها المناسب في نفس الوقت حيث [يبدأ سعر السيارة من ٥٤ ألف ريال سعودي] وندمن أهم مواصفات هذه السيارة ما يلي:

تعمل السيارة بمحرك ٤ سلندر بسعة ١٢٠٠ سي سي.

كما يعمل المحرك هيونداي جراند أيضًا بمحرك ٨٣ حصان وعزم دوران نيوتن.متر.

السيارة مزودة بمرايا بنفس لون السيارة ولها شكل انسيابي مميز.

كما أنها مزودة بقفل مركزي ونظام فرامل ABS.

سيارة هوندا سيتي

[يترواح سعر السيارة بين ٥٥ إلى ٧٢ ألف ريال سعودي] ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

تأتي سيارة هوندا سيتي بمحرك بسعة ١٥٠٠ سي سي مدعوم بأربعة أسطوانات.

تبلغ قوة المحرك ١١٩ حصان وعزم دوران ١٤٥ نيوتن متر.

تبلغ سرعة السيارة القصوى ١٩٠ كيلومتر لكل ساعة وقد تصل درجة التسارع بها إلى ١٠٠ كيلومتر خلال ١٠ ثواني.

من أهم الكماليات بها وجود مانع انزلاق في الفرامل وعازل صوت وحرارة والمزيد.

سيارة رينو داستر

[يبلغ سعر سيارة رينو داستر في السعودية حوالي ٥٩.٣ ألف ريال سعودي]، كما تأتي مواصفات هذه السيارة على النحو التالي:

تعمل السيارة بمحرك ذو سعة ٢٠٠٠ سي سي ؛ لذلك فهي من السيارات التي يفضلها الكثير من الأشخاص.

تبلغ قوة المحرك حوالي ١٣٥ حصان مع عزم دوران ١٩٥ نيوتن.متر.

كما تصل سرعة داستر إلى حوالي ١٧٨ كيلو متر في الساعة.