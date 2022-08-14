نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي بالسعودية مستعملة للبيع بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر السيارات هيونداي من أفضل السيارات داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي لاقت إقبال شديد من المواطنين السعوديين والمقيمين لأنها تتميز بالكثير من الإمكانيات والرفاهية التي تمنح صاحبها العديد من المميزات والخصائص الموجودة في السيارة هيونداي بكل إصدراتها المعروفة بالإضافة إلى أنها تتوافر بأسعار في متناول المواطنين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى وجود إمكانية التقسيط.

شركة هيونداي للسيارات

شركة هيونداي تعتبر ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية وتصنف أيضًا كرابع أكبر مصنع سيارات على مستوى العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنوياً، تأسست عام 1967 ميلادي بكوريا الجنوبية.

سيارة هيونداي سوناتا 2017 للبيع

للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2017 مستعملة للبيع في مدينة العزيزية منطقة الحراج، سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 21000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل من 150000 إلى 159999 كيلو متر، ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي سوناتا أبيض مع توافر الدهان الأصلي بالسيارة، الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

السيارة هيونداي سوناتا تحتوي على هيكل ممتازة خالي من الحوادث وفتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومكيف.

السيارة هيونداي سوناتا تحتوي على هيكل ممتازة خالي من الحوادث وفتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومكيف. السيارة بها حساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ومرايات كهربائية ونظام ملاحة، كما تحتوي السيارة على دخول بدون مفتاح وكاميرا خلفية وكراسي جلد وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966500115631.

السيارة هيونداي سوناتا 2016

للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة أبها الجديدة قسم حراج.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 13000 ريال سعودي، وأيضاً عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 9999 كيلو متر.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 13000 ريال سعودي، وأيضاً عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 9999 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك، كما أن الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي سوناتا أبيض مع وجود الدهان الأصلي،والجدير بالذكر أن السيارة هيونداي سوناتا تشتمل على فتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومكيف وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد.

ومن المزايا الأخرى المتاحة بالسيارة الآتي فبها مدخل يو إس بي ومدخل AUX ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ومرايات كهربائية ونظام ملاحة ودخول بدون مفتاح وكاميرا خلفية وكراسي جلد وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث وسنتر لوك.