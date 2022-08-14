نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تقسيط تنازل بدون مقابل سعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تقسيط تنازل بدون مقابل سعودية، تتوفر الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على سيارة بسعر منخفض وتناسبك في حالة لم يكن لديك المال الكافي لشراء السيارة فيمكنك تقسيط المبلغ بدون دفع مقدم وتلك الخدمة توفرها العديد من معارض السيارات في السعودية، حيث تعتمد تلك المعارض عقد تقسيط السيارة المستعملة المستوفي كل مواصفات السيارة وشروط البيع والدفعات.

تقسيط أو التنازل عن سيارات بدون مقدم يكون العقد مفصل للأطراف المتعاقدة، وكتابة القيمة الأساسية لمبلغ السيارة، كما يدون بالعقد المبلغ الذي سيتم دفعه شهريا القيمة المالية، كما عند شراء سيارة تقسيط مستعملة التأكد بأن كل مواصفات السيارة مدونة بالعقد مطابقة تماما، ويوجد معارض كثيرة داخل المملكة العربية السعودية توفر تلك الخدمة بدون مقدم أو دفعة أولى وبدون كفيل أيضا.

سيارات مستعملة تقسيط تنازل بدون مقابل سعودية 2022

يختلف نظام كل معرض عن الأخر من معارض السيارات في نظام سداد قيمة السيارة خاصة عند نظام تقسيط السيارات مستعملة بدون مقدم، ويتم الاتفاق مع العميل في بداية الأمر عند الشراء على تلك التفاصيل وسنعرض لكم عدد من السيارات المعروضة بالتقسيط بسعر مغري بدون مقابل بدون مقدم.

سيارة للتنازل تقسيط تويوتا فورتشنر موديل 2022

سيارة مستعملة معروضة بالمملكة للتنازل بسعر شهري بسيط بدون مقابل، من مزايا السيارة ناقل حركة أوتوماتيك القير بحالة جيدة، السيارة من الخارج الطلاء باللون الأبيض وتتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

عداد الممشى للسيارة سجل قراءة بنحو ما بين 10 ألف كيلو متر إلى 19 ألف كيلو متر. معلومات التمويل للسيارة من بنك الأهلي التجاري. القيمة المالية للسيارة 115 ألف ريال سعودي. القسط الشهري للسيارة 1830 ريال سعودي. الأقساط الخاصة بالسيارة عددها 50 قسط شهري. الدفعة الأخيرة للسيارة مطلوب 45 ألف ريال سعودي. نوع السيارة تويوتا مستعملة عائلية.

سيارة هيونداي إلنترا 2021 باللون الأزرق للتنازل

للتنازل تقسيط بدون مقابل سيارة هيونداي إلنترا طلاء الخارجي لها باللون الأزرق، السيارة موديل عام 2021 نوع السيارة مستعملة صالون سيدان، ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك قير بحالة جيدة جدا، الوقود المستخدم للسيارة البنزين 95، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة متوسطة المسافة 66 ألف كيلو متر.