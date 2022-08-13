نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات مستعملة سعودية رخيصه 2022 سيارات نظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط سيارات مستعملة رخيصة سعودية، السيارات المستعملة أصبحت معروضة بكثرة داخل المملكة العربية السعودية، والكثير في الوقت الحالي يتجهون إلى تتبع معارض السيارات المستعملة لتجنب ارتفاع أسعار السيارات المستمر الملحوظ بسبب زيادة معدل التضخم بالعالم، ومع ذلك تستمر شركات السيارات في أن تضيف الكثير من المزايا ومميزات الأمان والرفاهية والتصميم الجذاب الذي يجعل الكثير يرغب في شراء السيارة سواء جديدة أو مستعملة.

شهد سوق المستعمل للسيارات إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين في المملكة، سواء كان كاش أو تقسيط واللجوء إلى تقسيط سيارات المستعملة يرجع إلى ارتفاع الأسعار الذي يشهده سوق المستعمل خلال الفترة الحالية، لذا تابعوا معنا تقسيط سيارات مستعملة بأرخص سعر بالمملكة لأكثر من موديل للسيارات مستعملة بحالة جيدة وبسعر مغري

بالتقسيط سيارات مستعملة رخيصة سعودية

من كبرى شركات بيع السيارات المستعملة بالمملكة مجموعة عبد اللطيف جميل التمويلي حيث تقدم الشركة خدمة تقسيط السيارات بدون كفيل، ولديها مجموعة من سيارات تويوتا ولكزس ودايهاتسو وغيرها من السيارات المستعملة للتقسيط، وتعمل أيضا شركة عبد اللطيف جميل بنظام الإيجار الذي ينتهي بتمليك السيارة.

سيارة تقسيط مستعملة رينو دوكر 2019

سيارة للبيع بنظام التقسيط عبد اللطيف جميل في الدمام، السيارة نوعها نقل نظيفة من الداخل والخارج، تحتوي السيارة على ناقل حركة عادي، وأما عن لون طلاء السيارة تأتي باللون الفضي والمقاعد باللون الرصاصي.

عداد الممشى للسيارة سجل قراءة ما بين 140 إلى 149 ألف كيلو متر. نوع السيارة رينو دوكر 2019 نقل بحالة جيدة جدا. تتواجد السيارة في الدمام بالمملكة. سعر السيارة رينو دوكر 2019 يبلغ نحو 31050 ريال سعودي. التقسيط الشهري للسيارة يبلغ نحو 758 ريال سعودي.

تويوتا أفانزا طراز 2018 مستعملة بالتقسيط

سيارة تويوتا بالتقسيط لدى عبد اللطيف جميل، سيارة إصدار عام 2018 نظيفة جدا من الداخل والخارج، ناقل الحركة القير أوتوماتيك، لون طلاء السيارة من الخارج الفضي.