نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداى إلنترا 2023 الجديدة بـ500 ريال افضل عروض الموسم بالتقسيط من عبد اللطيف جميل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية الشهيرة عن عرض تقسيط هيونداى إلنترا 2023 الجديدة، حيث تعد سيارة هيونداي إلنترا هي من آخر السيارات المقدمة من شركة “هيونداي” الكورية إلى أسواق السيارات والتي لم يتم تقديمها بالشكل الكافي إلى جميع أسواق السيارات لأنها سيارة جديدة كليًا لم تتوفر بشكل كامل في كل البلدان، ولكن استطاعت شركة عبد اللطيف جميل الحصول عليها وتقديمها للبيع بعرض تقسيط مميز لفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. عرض تقسيط هيونداى إلنترا 2023 من عبد اللطيف جميل سعر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2023م يبدأ من 73 ألف و930 ريال سعودي.

فترة سداد أقساط هيونداي إلنترا تصل إلى خمس سنوات كاملة (60 شهر).

الدفعة الأولى من قسط السيارة تبلغ 54 ألف و799 ريال سعودي.

بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 29 ألف و756 ريال سعودي وقسط السيارة الشهري يبدأ من 500 ريال سعودي. مميزات وإمكانيات سيارة هيونداي إلنترا 2022 يتميز محرك السيارة بأنه من أقوى المحركات حيث أن قوته تبلغ حوالي 147 حصان وحجم الحقيبة الخلفية يبلغ 14.2 بوصة.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو التي تتصل بالهواتف الذكية المتطورة وخاصية الواي فاي والبلوتوث.

مقاس شاشة عرض وسائط السيارة المعلوماتية والترفيهية تبلغ 8 بوصة وعمل باللمس وتتميز بأنها سريعة الاستجابة ولا تترك بصمات أصابع على الشاشة.

مقصورة السيارة الداخلية تمت صناعتها من الكثير من المواد الفاخرة والمخملية وتتميز بالاتساع مما يعمل على راحة الركاب.

السيارة اقتصادية إلى درجة كبيرة في استهلاك الوقود ومصابيحها الأمامية والخلفية تعمل بتقنية الليد المتطورة ومزودة بشبك أسود من الأمام مطفأ ومصنوع من الألومنيوم.

مرايا السيارة ومقاعدها يتم طيّها كهربيًا وذلك أقصى درجات التطور التي يجب أن تكون موجودة في سيارات الفترة الحالية.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 18 بوصة ومطلية بمادة الكروم اللامع وهي عجلات رياضية وقوية يمكنها السير على الطرق الغير ممهدة. عيوب سيارة هيونداي إلنترا 2023 تسارع السيارة ضعيف إلى حد كبير.

مساحة وضع الرأس صغيرة وخاصة في مقاعد الصف الأخير.

لم يتم عمل تحديثات كبيرة على السيارة مقارنة بالنسخة السابقة.

تفتقر إلى بعض وسائل الترفيه والتكنولوجيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيونداى إلنترا 2023 الجديدة بـ500 ريال افضل عروض الموسم بالتقسيط من عبد اللطيف جميل في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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