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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة للبيع تقسيط بأسعار تبدأ من عشرة آلاف فقط، جاءت أبرز عروض تقسيط السيارات المستعملة في السعودية اليوم كالتالي: سيارة هيونداي اكسنت 2018 متواجدة في مدينة الرياض بسعر 10 آلاف ريال قابلة للتقسيط، السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث وقطعت مسافة بلغت 90 ألف كم فقط. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 1400 سي سي بقوة 100 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بمقاعد جلد، قفل مركزي، تكييف بتحكم يدوي، USB + AUX + CD بالاضافة إلى إيرباجات وجنوط قياسها 14 إنش.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع بالتقسيط

سيارة تويوتا كورولا 2013 متواجدة بمدينة الخفجي وقطعت مسافة بلغت 140 ألف كم، السيارة بحالة ممتازة سليمة على الشرط بمواصفات خليجية وسعرها 12 ألف وخمسمائة ريال قابلة للتقسيط بالاتفاق مع المالك. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 1600 سي سي بقوة 121 حصان وناقل الحركة Auto، تتميز بجنوط قياسها 15 إنش، قفل آلى على الأبواب، مكيف ثلاجة، أضواء زينون، يو اس بي + سي دي + بلوتوث + AUX، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد مخمل، وسائد هوائيه بالاضافة إلى نظام حماية من السرقة.

سيارة هيونداي سوناتا مستعملة للبيع موديل 2012 وسعرها 18 ألف ريال كاش ومتواجدة بمدينة تبوك، ويمكن تقسيط المبلغ على سنتين ولكن السعر سوف يكون 22 ألف ريال في حالة التقسيط، السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث قطعت مسافة 150 ألف كم فقط، محركات شرط وبودي وكالة وكفرات جُدد و الموتر شرط. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 2400 سي سي بقوة 178 حصان وناقل الحركة Auto، تتميز بامكانية الاتصال بالبلوتوث، مقاعد مخمل، جنوط قياسها 17 إنش، مقود متعدد الاستخدامات، مكيف سليم، 6 مكبرات الصوت، شنطة + زجاج كهرباء، تحكم كهربائي بالمقاعد.

تقسسيط سيارات مستعملة في السعودية

سيارة شيفروليه ماليبو 2013 للبيع بسعر 16 ألف ريال قابلة للتقسيط ومتواجدة بمدينة القريات، السيارة بحالة ممتازة فئة فل كامل قطعت مسافة 180 ألف كم فقط، لا يوجد أي حوادث الايرباقات سليمة من وكالتها والماكينة سليمة. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 1500 سي سي بقوة 165 حصان وناقل الحركة Auto، تتميز بمقاعد جلد، حساسات خلفية، اضاءات داخلية محيطية، بطارية جديدة تشغيل ذكي،، قفل آلي، مكيف يدوي، شاشة ترفيه، فتحة سقف، ، اشارات بالمرايات، تعتيم المرايا الداخلية، جنوط قياسها 18 إنش بالاضافة إلى خاصية دعم الفرامل وغيرها من المميزات.