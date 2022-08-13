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عمر شويل - جدة كيا اكسيد الجديدة المواصفات والصور ، هي احدي ثورات التطوير والتصميم التي أبدعتها العقول الكورية بشراكة مع تصاميم أوروبية رائعة وعصرية ، سيارة الشباب وكبار السن ، تناسب جميع الأزواق لما لها من إطلاله قوية وطابع هجومي ، مع مميزات عديدة من حيث الابعاد والقوة المحركة ، فضلاً عما تقدمه السيارة من إمكانيات علي مستوي الرفاهية والأمان والسلامة ، أيضاً توفر السيارة تجربة قيادة فريدة بقاعدة بناء وتصميم لنظام تعليق مرتفع عن الأرض بمركز ثقل قد يبدو وهمياً ولكنه فعال للغاية ، تتغلب علي تضاريس الطريق بإرتفاع عن الأرض وعفشة متكيفة ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لعشاق عالم السيارات مواصفات كيا إكسيد XCEED الجديدة 2022 و الصور ، و أهم مميزات وعيوب كيا أكسيد 2022 ، و فئات وأسعار ومواصفات السيارة الجديدة كيا أكسيد.

كيا اكسيد الجديدة المواصفات والصور

تقدم سيارات اكسيد موديل 2022 في أسواق مصر بفئتين بقيمة أسعار رسمية كالآتي :

1.5 A/T H/L ، السعر الرسمي من التوكيل : 499,900 جنيه أيضاً الفئة الثانية 1.5 A/T T/L ، سعر السيارة الرسمي من التوكيل : 539,900 جنيه

وفي المملكة العربية السعودية تقدم بسعر رسمي يبدأ من 95 ألف ريال.

كيا اكسيد الجديدة المواصفات الشكل الجديد

يمكن الاطلاع علي سيارة كيا سبورتاج 2022 بالتفاصيل والصور ، ونقدم مواصفات اكسيد الفنية كالآتي :

محرك توربيني بسعة 1500 سى سى 1.5 لتر.

ثم يقدم قوة إجمالية 160 حصان ميكانيكي.

تتسارع من صفر إلي 100 كم/س في 9.2 ثانية.

أيضاً تقدم ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات دويل كلاتش DSG.

كذلك الوقود الموصى به 95.

ثم أن استهلاك السيارة بمعدل 6.1 لتر لكل 100 كم.

أيضاً عزم الدوران 253 نيوتن/م

أبعاد كيا اكسيد

سيارات كيا إكسيد موديل 2022 بالعديد من المواصفات وأبعاد مميزة كالآتي :

الطول الكلي (mm)4395 العرض الكلي (mm)1862 أيضاً الارتفاع الكلي (mm)1483 ارتفاع السيارة عن الأرض 184 قاعدة العجلات 2650 مللي متر ثم يكون حجم الشنطة 426 لتر عدد المقاعد : 5 مقاعد في سيارة كيا xceed. أيضاً سعة خزان الوقود : 50 ليتر.

وتتسم الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها مراقبة ضغط الاطارات.

وسائل الترفيه والراحة اكسيد الجديدة والصور

سيارة كيا إكسيد موديل 2022 من شركة كيا الكورية أيضاً تقدم وسائل تفرفيه مثل :

فضلاً عن التكييف والمقود الباور فإنها تقدم شاشة وسائط تعمل باللمس.

مرايات كهربائة بالكامل و ريموت كونترول وفرش جلد في السيارة كيا اكسيد.

أبواب تعمل باللمس ونوافذ كهربائية مع زجاج فاميه.

ثم نظام صوتي بالكامل وتحكم طارة في كيا إكسيد الجديدة.

مداخل اتصال AUX ، USB و بلوتوث.

بالاضافة لعدد من مزايا ومواصفات كيا أكسيد حسب الفئة الجديدة في مصر.

الامان والسلامة كيا أكسيد فيس ليفت

فضلا عن ما عرضناه ، نطلع علي الأمان وفق مواصفات سيارة كيا إكسيد موديل 2022 :