سيارات دفع رباعي مستعملة في جدة تبدأ بسعر 6 ألاف ريال تصلح للعائلات والرحلات

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عمر شويل - جدة سيارات دفع رباعي مستعملة في جدة تصلح للعائلات أو للشباب بأسعار مخفضة تبدأ الاسعار من 6 ألاف ريال وأكثر على حسب أحتياجات وظروف كل مواطن أو مقيم داخل المملكة، تحتاج أغلب العائلات السعودية إلى سيارات كبيرة وفسيحة من الداخل وذات مقاعد أكثر ومريحة للمشاوير الطويلة أو الرحلات، ومن هذا الصدد نقدم أسعار سيارات دفع رباعي مستعملة في جدة رخيصة في متناول يد الجميع مع الصور والمواصفات وعداد الممشى فيما يلي. سيارات دفع رباعي مستعملة في جدة فورد اكسبيدنشن موديل 2001 مستعملة سيارة دفع رباعي تصلُح للعائلات وتناسب الشباب أيضاً، تعمل على محرك يصل سعته اللترية إلى 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات وينتج قوة 375 حصان، وعزم دوران 470 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الرحاب.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج بدون حوادث.

تحتوي على مكيف هواء، مرايات ونوافذ كهربائية، مثبت سرعة، ميزة الدخول بدون مفتاح، راديو، بلوتوث، أنظمة أمان.

سعر فورد اكسبيدنشن مستعملة في جدة 7500 ريال. جي ام سي يوكن موديل 1999 مستعملة سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي كبيرة من الداخل، يبلغ سعة محركها 5300 سي سي وتنتج قوة 355 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني الأسطوانات ويبلغ سعة الدوران 494 نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة المشرفة.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

تحتوي على مكيف هواء نقي، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو أس بي، مشغل أقراص، نظام ملاحة، مصابيح ضوئية.

سعر جي ام سي يوكن مستعملة في جدة 6 ألاف ريال. فورد اكسبلورر موديل 2004 مستعملة سيارة ذات مقصورة فسيحة تناسب العائلات الكبيرة ذات نظام الدفع الرباعي، تعمل على محرك سداسي الأسطوانات وتنتج قوة 158 حصان وقوة عزم دوران 306 نيوتن. متر، أما السعة اللترية فتبلغ 4000 سي سي.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 300 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الفيصلية.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب بسيطة في الهيكل ناتج عن الاستهلاك.

تحتوي على شاشة لمس، مكيف، ميزة الدخول بدون مفتاح، مثبت سرعة، نظام ملاحة، كاميرا مراقبة خلفية، 7 مقاعد من الجلد.

سعر فورد اكسبلورر مستعملة في جدة 10 ألاف ريال.

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