نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التميز العصري..تويوتا راش 2023 الأفضل في الأسواق بمواصفات جذابة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف النقاب عن Toyota Rush من قبل شركة تويوتا العالمية لعام 2022، إنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تم تطويرها بطريقة رائعة وغير عادية، وسنستعرض الآن جميع مواصفات السيارة بالتفصيل جنبًا إلى جنب مع الميزات المتقدمة التي يحتاجها كل سائق

مواصفات تويوتا راش 2022

الخصائص التالية مهمة للغاية للمركبة لأنها SUV ولديها إمكانيات حديثة وحديثة:

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 104 حصان وعلبة تروس أوتوماتيكية بخمسة تروس تعمل على تشغيل السيارة.

بالإضافة إلى الشبكة السوداء أمام السيارة فهي مزودة بنظام سحب خلفي.

مصابيح أمامية مزودة بمصابيح LED ومصابيح هالوجين بمقاومة الاحتراق وناشر أمامي من الألومنيوم.

تتميز عجلات السيارة المصنوعة من الألومنيوم مقاس 17 بوصة بوظائف دخول ذكية ومؤشرات لمرايا الرؤية الخلفية.

جسور خلفية LED مع خيار فتح الباب الخلفي يدويًا.

من أجل جعل الركاب يشعرون بالراحة داخل السيارة يوجد نظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ينظم نظام التحكم في المناخ للتبريد أو التدفئة.

السيارة مزودة بتقنية مقاومة الزخرفة ومكابح مانعة للانغلاق ونظام لمراقبة ضغط الإطارات.

السيارة لها ثلاثة مستويات مميزة والمقاعد مطلية باللون الأسود وبها زجاج كهربائي.

بالإضافة إلى سبع شبكات أمنية لضمان أمن وسلامة الركاب.

يوجد اتصال USB وبلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة وثمانية مكبرات صوت.

سيارة تويوتا راش 2022

واحدة من أقوى سيارات تويوتا الرياضية في السوق في المملكة العربية السعودية هي Rush 2022، لديها محرك VVTI مزدوج فعال وعلبة تروس أوتوماتيكية، إنها متناسقة بشكل جيد وتتناسب مع حجم السيارة الرياضية، السيارة متوفرة بستة ألوان مختلفة: الأبيض والفضي البرونزي الأحمر الأحمر الداكن والأسود.

مواصفات نظام الأمن والسلامة

داخل السيارة يوجد نظام لمراقبة ضغط الإطارات. بالإضافة إلى ذلك فهي مزودة بمكابح مانعة للانغلاق. يؤدي وظيفة التحكم في الاستقرار. السيارة مزودة بنظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل. بالإضافة إلى ذلك يتوفر منظم السرعة بسهولة. هناك وسائد هوائية في الخلف. بالإضافة إلى ذلك لديه لقطات الكاميرا الخلفية.

سعر تويوتا راش 2022

أما أسعار تويوتا راش 2022 في الأسواق العربية فهي كالتالي: