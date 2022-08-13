نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصميم العصري الجذاب … سيارة كيا سول الجديدة 2023 تعرف على تصميم السيارة ومواصفاتها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سول الجديدة 2023 ،أعلنت الشركة العالمية كيا عن أطلاق موديل جديد لها ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركة العالمية كيا تتميز بالانتشار الواسع في مجال السيارات لأنها تتسم بالعديد من المميزات والمواصفات الحصرية والحديثة مع انخفاض أسعارها، وقد تم أطلاق موديل جديد لها بمظهر جديد ويتميز بتصميم رائع وألوان مميزة والعديد منك الموديلات الحصرية له EX, S, LX, GY-line, GT-line tech ولمعرفة مزيد من مواصفات هذه السيارة يرجي متابعة مقالنا اليوم. سيارة كيا سول الجديدة لعام 2023 سوف نقدم لكم كلما يخص سيارة كيا سول الجديدة لعام 2023 تصميم سيارة كيا سول الجديدة موديل 2023 من الخارج قامت شركة كيا بإطلاق موديل جديد لسيارة سول، وتتميز هذه السيارة بوجود مصابيح أمامية هالوجين.

وأن مصابيح الليد تأتي في أعلى جودة لها والمصابيح تعمل مع بعضها من خلال شريط أسود مميز.

بالإضافة إلى انه تم إعادة تصنيع المصد الأمامي والذي يشتمل على مصابيح نهارية.

وتتسم هذه السيارة بوجود شبك كبير مصنوع حوافه من الألومنيوم بشكل جديد في موديل GT-line

فيما يخص الشكل الخارجي لسيارة كيا سول فتوجد بها جنت بتصميم جديد مقاس 17 بوصة و 18بوصة .

ويوجد بها مصد خلفي ويوجد خيارين جديدين ثنائي الألوان، وهذه الألوان هي اللون الأبيض النقي والأزرق الموجي وكلاهما موجود في سقف أسود مميز.

في داخل السيارة يوجد برنامج ترفيهي مقاس 10.25 بوصة مع وجود شاشة تعمل باللمس لنظام الملاحة .

وتوجد بشكل قياسي في كل موديلات السيارة. مواصفات سيارة كياسول الجديدة توجد بهذه السيارة محرك من أربع أسطوانات باتساع 2.0لتر ينتج طاقة بمعدل 147 حصان و 78نيوتن/متر مع ناقل حركة متحرك بتقنية cvt مع وجود نظام دفع أمامي بشكل مميز.

أن موديل سيارة كياسول 2022 استغنى عن خيار التنقل اليدوي الذي يوجد في العديد من الأسواق حول دول العالم.

تتميز هذه السيارة بمجموعة مختلفة من تقنيات الأمان ويوجد بها نظام المساعدة لتجنب حدوث الاصطدام الأمامي .

والذي يكشف المشاة ونظام الحفاظ على المسار ونظام مساعد تتبع المسار. السعر المتوقع لسيارة كياسول 2023 في الأسواق بالنسبة لسعر سيارة كياسول موديل 2023 فلن يتم التصريح عن سعرها حتى الآن.

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