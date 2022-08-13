نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صديقة الأسرة” تعرف على مواصفات سيارة لاند كروزر ومميزاتها بالسعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لاند كروزر ومميزاتها وكل ما يتعلق بها هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا، حيث يهتم الكثير من عشاق السيارات الحديثة العالية الإمكانيات، وتعتبر هذه السيارة صديقة للأسرة لأنها تساعدهم في قضاء معظم مهامهم اليومية لتسهل عليهم حياتهم، كما يرغبون في التعرف على أسعارها ومميزاتها، وكل ما يتعلق بها من معلومات للتعرف على الكثير من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

السيارة لاندكروزر تعتبر من أهم السيارات التي تشتمل عليها فئة SUV، ويرجع تاريخ هذه السيارة إلى الوقت التي تم فيه إطلاقها وهو عام 1951، وهذا إلى عامنا الحالي بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية التي تتناسب مع احتياجات المشتري، ومن مواصفات هذه السيارة الآتي:

السيارة لاندكروزر موديل عام 2022 يصل طولها حوالي 97 متر.

بينما يصل عرض هذه السيارة نحو 99 متر.

إلى جانب ذلك نجد أن ارتفاع هذه السيارة قد يصل إلى 86 متر.

السيارة تحتوي على قاعدة عجل تتميز بالقوة والمتانة إلى جانب ارتفاعها قد يصل إلى نحو 9 أمتار.

علاوة على ذلك نجد أن تصميم السيارة لاندكروزر 2022 تشبه بشكل كبير تصميم سيارة تويوتا تندرا موديل هذا العام.

وعند المقارنة بين موديل السيارة الجديد بإصدار العام الماضي نجد أن الأثنين مشتركين في قوة الشبك الخارجي وصندوق السيارة أيضًا.

كما أن سيارة لاندكروزر تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية مع اختلاف حجم المصابيح بشكل كبير.

السيارة لاندكروزر تتمتع بمنظومة قوة متينة بالإضافة إلى عزم دوران السيارة يصل إلى نحو 650 نيوتن.

مميزات سيارة لاندكروزر 2022

هناك الكثير من المميزات التي تتمتع بها هذه السيارة والتي يهتم بها عشاق السيارات الحديثة، ومن أهم هذه المميزات الآتي: