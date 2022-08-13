نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات مستعملة امتلكها بالتقسيط هيونداى اكسنت وتويوتا كامرى حالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات مستعملة امتلكها بالتقسيط هيونداى اكسنت وتويوتا كامرى سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية، هناك آلاف الإعلانات بخصوص السيارات المستعملة الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي في انتظار الأشخاص التي تبحث عن سيارة تناسب إمكانياتهم وتتوافق مع إحدى السيارات المعروضة على تلك المواقع، وقد سهّل الإنترنت علينا الكثير في عمليات البيع والشراء والتصفح من المنزل بدون عناء الذهاب إلى سوق السيارات حيث أنه يتم عرض السيارة بمواصفاتها وسنة إصدارها والسعر المقدمة به.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

من ضمن السيارات المقدمة على موقع بيع السيارات السعودي ما يلي:-

1. سيارة هيونداي سوناتا 2020 FLEET

تم تقديم سيارة هيونداي سوناتا في عام 2020م بلون رمادي ويمكن أن تسير بمسافات تتراوح بين 60 ألف حتى 69 ألف و999 كيلو متر، والسيارة حجمها مناسب وتتكون من أربعة أبواب ويقترن الموتور بقير أوتوماتيكي يتكون من سرعات مختلفة وتعمل بالبنزين، القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 1.951 ريال سعودي وسعر السيارة كاش حوالي 85 ألف و100 ريال سعودي وهي متوفرة في مدينة جدة والاتصال من خلال رقم 8004400055.

2. هيونداي اكسنت 2018 FLEET

بالنسية إلى سيارة هيونداي أكسينت موديل 2018 فهي حالتها جيدة سواء من الخارج أو من الداخل وهي من فئة الأكسينت الأعلى بيعًا وتندرج ضمن قائمة سيارات السيدان، تتواجد السيارة في مدينة جدة المستعملة ولونها الخارجي أبيض، عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة تتراوح بين 170 ألف حتى 180 ألف كيلو متر، وسعر السيارة يبلغ 38 ألف و525 ريال سعودي بقسط شهري قيمته 1.012 ريال سعودي والتواصل على رقم 8004400055.

3. تويوتا كامري 2019 LE HEV

وسيارة تويوتا كامري موديل 2019م من السيارات الأكثر بحثًا وبيعًا في جميع أسواق السيارات، تتميز السيارة بأنها من ضمن فئة سيارات السيدان ولكنها مستعملة وبحالة جيدة خارجيًا وداخليًا، السيارة لون هيكلها الخارجي فضي والمسافة التي يمكن أن تقطعها تتراوح بين 70 ألف حتى 80 ألف كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية ويمكنكم التواصل مع بائع السيارة على رقم 8004400055 وسعر كاش بيع السيارة يبلغ حوالي 94 ألف و300 ريال سعودي بينما قيمة القسط الشهري من سعرها يبلغ 2.301 ريال سعودي.