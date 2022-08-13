نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 600 ريال فقط …احصل على اقوى وأرخص عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات عالمية، قامت شركة عبد اللطيف جميل بإطلاق سيارة هيونداي اكسنت 2022 الجديدة بأقوى عروض وأقل سعر، حيث أن يتم سداد سعر السيارة على مدار خمس سنوات مقسمة لدفعات شهرية بدون دفع أي دفعة أولى للسيارة، كما أن في هذا العرض العديد من فئات سيارة هيونداي وسوف نتعرف عليها في هذا المقال، وتعتبر سيارة هيونداي اكسنت من أهم وأبرز سيارات ذلك العرض، وتلك السيارة يوجد بها العديد من المواصفات كما أن بإمكان السيارة السير في كافة الطرق لصعبة والمزدحمة بكل سهولة، وسوف نوضح لكم في الاتي جميع موديلات وفئات سيارة هيونداي الموجودة داخل العرض بأسعرها المختلفة وأيضًا كافة مواصفاتها. أرخص عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 توجد سيارة هيونداي اكسنت 2022 من بين سيارات هذا العرض وهي مصنفة بأرخص السيارات، حيث أنها موجودة بسعر يصل إلى 62.780 ريال سعودي.

يتم سداد سعر السيارة على مدر 60 شهر على دفعات شهرية تبدأ الأقساط من حوالى 600 ريال، وتصل الدفعة الأولى إلى 31.458 ريال والدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 21.973 ريال.

قيمة النسبة السنوية تبلغ حوالي 23% ومصاريف الإصدار تصل إلى 313 ريال سعودي.

العقد من نوع التأجير التمويلي، ويتم سداد قيمة الضريبة المضافة كاش وتبلغ حوالي101.091 ريال. مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022 تمتلك سيارة هيونداي العديد من المواصفات الرائعة التي جعلتها مميزة عن باقي السيارات وجعلت الكثير من الأشخاص يقبلون عليها وسوف قدمها لكم فيما يلي:ـ تمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات تبلغ سعته حوالي 1400 سي سي، تنتج عنه قوة تصل إلى 99 حصان.

أما بالنسبة إلى قوة عزم الدوران فتبلغ حوالي 132 نيوتن لكل متر.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب4 سرعات.

تزود السيارة بمصابيح ضبابية، وجنوط بقاس 15 بوصة.

يتوفر في السيارة مصايح ذات إنارة الهالوجين توضع أمام السيارة، وأيضًا

شبكة سوداء.

زجاج السيارة الخلفي مفايم يحجب رؤية الأشخاص خارج السيارة للأشخاص داخل السيارة.

تحتوي السيارة على مرايات يتم ضبطها كهربيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 600 ريال فقط …احصل على اقوى وأرخص عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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