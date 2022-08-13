نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة والفخامة وصلت البلاد…سيارة هيونداي النترا HD 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي النترا HD 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، ظهر في السوق المصري عدد كبير من سيارات موديل 2023 وكان على رأسهم سنترا واكسنت RB وإلنترا HD والأخيرة هي موضوعنا اليوم، حيث أعلنت شركة غبور أوتو عن طرح النترا HD المجمعة محلياً، وبلغت زيادة سعر السيارة حوالي 13 ألف جنيه، وفي هذا المقال سوف نعرف بالتفصيل أسعار ومواصفات هيونداي النترا HD. سيارة هيونداي النترا HD 2023 بمواصفات عالمية سوف نقدم لكم مواصفات وأسعار سيارة هيونداي النترا HD 2023 ومواصفات جميع فئاتها منظومة حركة سيارة هيونداي إلنترا HD 2023 تحتوي سيارة هيونداي إلنترا HD على محرك GAMMA 1.6 لتر رباعي الأسطوانات.

تصل قوة المحرك إلى 121 حصاناً عند 6200 دورة في الدقيقة.

عزم دوران المحرك 156 نيوتن/ متر عند 4200 دورة في الدقيقة.

يحتوي على ناقل حركة مزود ب 4 سرعات.

تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.3 ثانية.

أنظمة السلامة والأمان

فوانيس شبورة أمامية.

مكابح مضادة للانغلاق.

دعائم للأبواب ضد الصدمات الجانبية.

وسادة هوائية للسائق.

وسادة هوائية للراكب الأمامي.

نظام منع إدارة المحرك.

توزيع إلكتروني لقوة المكابح.

التحكم في مستوي حزام الأمان. أبعاد سيارة هيونداي إلنترا HD لعام 2023 الطول الكلي4,505 مم.

العرض الكلي1,775 مم.

الارتفاع الكلي 1,490 مم.

طول قاعدة العجلات 2,650 مم.

سعة صندوق الأمتعة الخلفي 402 لتر. الفئة الأولى من سيارة هيونداي النترا GL عجلة قيادة آلية.

جنوط مقاس 15 بوصة.

جهاز مانع لإدارة المحرك والسرقة.

زجاج كهربائي.

مخرج كهرباء 12 فولت.

ريموت كنترول وإنذار.

كمبيوتر رحلات.

عجلة قيادة قابلة للإمارة.

مشغل أسطوانات.

سبويلر خلفي.

بكتات أبواب من الكروم.

شبكة أمامية من الكروم. مواصفات الفئة الثانية من سيارة هيونداي النترا GL SR تأتي بنفس مواصفات الفئة الأولى ولكن مزودة عليها فتحة سقف كهربائية. الفئة الثالثة من سيارة هيونداي النترا DAB ABS مزودة بمكابح مضادة للانغلاق.

مزودة بتوزيع إلكتروني لقوة المكابح.

عجلة قيادة متعددة المهام

مواصفات الفئة الرابعة HighLine

تتوفر بنفس مواصفات الفئة الثالثة ولكن مزود عليها فتحة سقف كهربائية.

جنوط سبور مقاس 16 بوصة. أسعار سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر قد يصل سعر الفئة الأولى 319,900 جنية مصري .

أما سعر الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا 326,900

ويصل سعر الفئة الثالثة من سيارة هيونداي 339,900

وسعر الفئة الرابعة 343,900

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسطورة والفخامة وصلت البلاد…سيارة هيونداي النترا HD 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.