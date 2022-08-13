نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سياراتك الآن…ب 20 ألف ريال أحصل على سيارة تويوتا مستعمله بمواصفات عاليه وبحاله جيدة من الداخل والخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 20 ألف ريال أحصل على سيارة تويوتا مستعمله بمواصفات عالية وبحاله جيدة، يوجد العديد من الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية الذي لا يمتلكون الأموال الكافية لشراء سيارات بموديلات حديثة، لأن أسعارها مرتفعة، لذلك وفرنا لكم افضل العروض الممتعة المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وهي التي تمكنكم من الحصول على سيارة تويوتا بمبلغ 16 ألف ريال سعودي فقط، تابعونا لتتعرفوا على التفاصيل. ب 20 ألف ريال أحصل على سيارة تويوتا مستعمله من السيارات الرخيصة المتوفرة في المملكة العربية السعودية هي ، ومواصفاتها كما يلي: سيارة تويوتا يارس 2013 إنها من السيارات المستعملة الخاصة بموديل عام 2013، وهي تعمل بالبنزين، وهي حالة شبه وكالة.

كما أنه تم فحصها ووجد أن استثماراتها سارية إلى عام 2025، وقد تم التغيير للمساعدات الخاصة بالوكالة الحديثة.

السيارة تحتوي على شاشة بدل من المسجل، ويبلغ محركها 4 سلندر، والسعة الخاصة به تبلغ 1300 سي سي، أما قوته فهي تبلغ 84 حصان.

الممشى الخاص بالسيارة 197 ألف كيلومتر، وهي تحتوي على جنوط يبلغ قياسه 14 إنش، كما يوجد بها أنوار ليد.

السيارة تحتوي على وسادتين هوائية، ويوجد بها منفذ الطاقة والشحن، ويوجد بها مقاعد مخمل.

سعر السيارة 20 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كورولا 2015 هذه السيارة الرائعة تتوفر في الرياض موديل 2015، ومن أهم مواصفاتها ما يلي: يوجد في الجسم الخاص بها صدمة بسيطة، وهذا من الخلف وهي قد تم تصليحها وعمل سمكرة لها في السابق.

لا يوجد في السيارة أي عيوب في الجسم غير الحكة الخاصة بالباب الخلفي الأيمن، حيث أنها كما هي.

يوجد بالسيارة بطارية وكفرات مغيرة عن قريب، وتم التغيير لكافة العضلات.

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ 4 سلندر، وهي تتميز بسعة تبلغ 1600 سي سي.

قوة السيارة تبلغ 121 حصان والقير الخاص بها من الاوتوماتيك، كما أن الممشى الخاص بها يبلغ ألف كيلو متر.

تتميز السيارة بوجود حساسات خلفية اتوماتيك ويوجد بها جنوط يبلغ 15 إنش.

السيارة تحتوي على سنترلوك، وبعض المقاعد من الجلد كما يوجد بها شاشة وسطية، وبعض من النوافذ الوسطية.

السيارة تحتوي على بعض النوافذ الكهربائية، ويوجد بها مكيف يدوي، وسعرها هو 25 ألف ريال.

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