سيارات للتنازل بدون مقابل لأسباب السفر والابتعاث للخارج

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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل بدون مقابل أو رسوم لأسباب السفر والابتعاث للخارج، تتوفر للتقبيل سيارة فورد تورس شبه جديدة موديل 2022 طالع عدادها 31 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2 لتر تولد قوة 240 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. الإضافات: حماية امامية + تظليل عازل حراري. المواصفات والتجهيزات: مثبت سرعة، تشغيل ذكي للمحرك، قفل مركزي، مقود متعدد الاغراض، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه، جنوط 18 انش، إضاءات ليد، مكيف مركزي أوتوماتيكي التحكم، منافذ متعددة للشحن والطاقة + 9 مكبرات الصوت، حساس كفرا، فرامل ABS + مانع إنزلاق. السيارة للتنازل بغرض السفر من خلال بنك الراجحي بقسط شهري 2018 ريال، تم دفع ستة أقساط فقط ومتبقي سداد 54 قسط على نهاية التمويل.

سيارات للتنازل لأسباب السفر والابتعاث للخارج

توفرت ⁨للتنازل نيسان⁩ ⁨اكستيرا⁩ مستعملة موديل 2021 مشت 18 ألف كم، ماكينة 4 سلندر حجمها 2.5 لتر والجيربوكس أوتوماتيكي 7 سرعات. السيارة فئة نص فل تيتانيوم تتميز بدفلوك، تشغيل عن بعد، حساسات، ليد، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، مقاعد مخمل، تكييف أوتو، حمايه وجهية + حماية أرضيه + تلبيسه مراتب، بالاضافة إلى أنظمة متعددة للحماية والأمان أثناء القيادة. السيارة ممولة بنظام تأجير منتهي بالتمليك وقيمة القسط الشهري 1740 لمدة 60 شهر، تمدفع 5 أقساطومتبقي سداد 55 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 52 ألف ريال.

تتوفر أيضاً للتقبيل في ابها سيارة دودج تشارجر اس اكس تي موديل 2021 طالع عدادها عشرة آلاف كم، ماكينة 6 اسطوانات حجمها 3.6 لتر تولد قوة 292 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. السيارة معها ضمان ساري من وكالة بترومين، بالاضافة إلى ضمان من مجموعة صالح للسيارات يبدأ بعد نهاية ضمان بترومين ويستمر لمدة تصل إلى 36 شهر. الإضافات: نانو سيراميك للمراتب والداخليه بالكامل + نانو سيراميك لكامل الهيكل الخارجي والجنوط + تلبيس وحماية للأرضيات والشنطة والدعسات + تظليل حراري كامل على الزجاج الأمامي والجانبي والخلفي+ حماية للوجهية والمرايا وأطراف الأبواب والمصابيح الأمامية.

السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر والابتعاث الخارجي والتقبيل سيكون عن طريق بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1809.95 ريال لمدة خمس سنوات مدفوع منها 4 اقساط فقط. المواصفات والتجهيزات: مقاعد مخمل: حساسات خلفية، وسائد هوائيه، مكيف أوتو متعدد المناطق، كاميرا خلفية، جنوط 18 اتش، مثبت سرعة، دخول بدون مفتاح، تشغيل ذكي، تحكم دريكسون، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، حساس كفرات، فرامل ABS مانعة للانغلاق بالاضافة إلى تحكم كهربائي بالمقاعد.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للنازل سيارة نيسان التيما اس في موديل 2021 طالع عدادها عشرين ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2.5 لتر تولد قوة 188 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. الإضافات: تم تركيب مصابيح ليد أمامي للنور العالي والواطي. السيارة للتقبيل بداعي السفر عن طريق بنك الرياض وهي متواجدة بالمنطقة الشرقية، قيمة القسط الشهري 1433 ريال على 5 سنوات مدفوع منها خمسة أقساط، متبقي سداد 55 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 43 ألف ريال مع العلم أنه قد تم سداد دفعة أولي 6000 ريال.

تتميز السيارة بتجهيزات مميزة تتضمن فتحة سقف، تكييف مركزي، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، جنوط 17 انش، مثبت سرعة، دخول ذكي + تشغيل بصمة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، شاشة ترفيه ذكية تدعم أبل كار بلاي + أندرويد أوتو، 6 مكبرات الصوت، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام المساعدة في المرتفعات، مانع للإنزلاق، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم كهربائي بالمقاعد ومراتب مخمل.

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تتوفر للتنازل سيارة مازدا سي اكس 9 بلاتينيوم موديل 2021 طالع عدادها 13 ألف كم فقط، السيارة شبه جديدة وكاله بدون صدمات أو خدوش، بماكينة 4 اسطوانات حجمها 2.5 لتر تولد قوة 230 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: فتحة سقف، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، حساسات، اضاءات ليد، جنوط، مقاعد جلد، تحكم ثلاثي من خلال المقود في الاوامر الصوتية + البلوتوث + مثبت السرعة، مكيف أوتوماتيك، كاميرا خلفية، تظليل عازل حراري. السيارة للتنازل تقسيط بسبب السفر والتقبيل سيكون من خلال البنك السعودي الفرنسي، قيمة القسط الشهري 2217 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 11 قسط ومتبقي سداد 49 قسط + دفعة أخيرة 61900 ريال قابلة للتقسيط.