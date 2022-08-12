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عمر شويل - جدة سعر شانجان سي اس 95 2023 الجديدة بعد طرحها ب 3 فئات في السعودية، استقبلت المعارض الخاصة بوكالة المجدوعي للسيارات عدد من الفئات الجديدة من موديلات 2023، فقد وصلت بالفعل 3 فئات جديدة من سيارة شانجان CS95 أفضل سيارة suv صينية الصُنع، وهي على الترتيب بدءً من فئة كلاسيك الأساسية مروراً بفئة بلاتينيوم وأخيراً فئة رويال الأعلى تجهيزاً بين الثلاث نسخ. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات وتحديثات شانجان سي اس 95 الجديدة، كما نكشف لكم عن أسعار السيارة بجميع فئاتها لدى وكالة المجدوعي للسيارات.

سعر شانجان سي اس 95 موديل 2023

بلغ سعر فئة كلاسيك من شانجان CS95 موديل 2023 في السعودية حوالي 110 ألف و285 ريال، وهي تأتي بماكينة 4 سلندر حجمها 2 لتر بقوة 233 حصان مع قير اوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، نظام الدفع أمامي ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 12.6 كم لكل لتر. تتميز شانجان CS95 كلاسيك الجديدة بحساسات أمامية وخلفية، عدد 6 وسائد هوائية، كاميرا 360 درجة، جنوط مقاس 19 بوصة، تجهيزات سحب المقطورة، ليد، مثبت سرعة، مقاعد جلد كهربائية التحكم، دخول ذكي، شاشة ترفيه، صندوق خلفي كهربائي+ مرايا جانبية كهربائية، تشغيل بصمة، طارة متعددة الاغراض، بانوراما، مكيف AUTO متعدد المناطق، اتصال بالبلوتوث، 6 مكبرات الصوت، حساس كفرات، مانع انزلاق.

أما فئة بلاتينيوم فقد بلغ سعرها 119 ألف و485 ريال في معارض المجدوعي للسيارات، وهي الفئة الثانية بين فئات شانجان سي اس 95 موديل 2023. تختلف تلك الفئة عن فئة كلاسيك السابقة في مواصفات الماكينة، حيث أن فئة بلاتينيوم تأتي بمحرك دفع رباعي وليس دفع أمامي مثل فئة كلاسيك، وتبلغ صرفية الوقود لهذا المحرك 12.2 كم لكل لتر، كما تحتوي فئة بلاتينيوم على شاحن لاسلكي وهو ما لا يتوفر في شانجان CS95 كلاسيك.

أسعار فئات شانجان CS95 الجديدة

الفئة الثالثة والأخيرة بين فئات شانجان سي اس 95 موديل 2023 هي فئة رويال، وبلغ سعرها حوالي 130 ألف و985 ريال ضمن عروض المجدوعي. تأتي تلك الفئة بنفس المحرك المتواجد في فئة بلاتينيوم مع نفس صرفية الوقود، بينما تتفوق عليها في عدة مزايا أهمها نظام ذاكرة للمقاعد، خاصية المساج للمقاعد الامامية، تبريد + تدفئة المقاعد، 10 مكبرات للصوت بدلاً من 6 فقط في الفئتين السابقتين، نظام التحذير في المناطق العمياء بالاضافة إلى نظام للتحذير عند مغادرة المسار.