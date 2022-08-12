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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، توفرت ضمن عروض حراج الرياض للبيع سيارة كيا كرنفال مستعملة موديل 2013 مشت 167 ألف كم، محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي يعطي قوة 260 حصان والقير أوتوماتيك، البودي والمحركات شرط ولكن القطع الاستهلاكية خارج الفحص. المواصفات: حساسات ركن خلفية، جنوط مقاس 17 بوصة، وسائد هوائية، منافذ للشحن والطاقة + مشغل CD، مقاعد مخمل، شنطة كهرباء، تكييف يدوي. السعر المطلوب للبيع هو 23 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

تتوفر بالرياض للبيع سيارة فولكس واجن باسات موديل 2012 مشت 350 ألف كم، محرك 5 سلندر سعة 2500 سي سي يعطي قوة 170 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة تعرضت لصدمة قبل سبعة أعوام وتم إصلاحها ولا تحتاج الآن إلا إلى صيانة بالريداتير، ماكينة وقير على الفحص + فحص واستمارة جُدُد. المواصفات: فتحة سقف، نظام تثبيت سرعة، جنوط 18 بوصة، تكييف متعدد المناطق، تشغيل بصمة، نظام ملاحة، بطاقة ذاكرة + بلوتوث، شاشة تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد اوتو، خاصية الحماية من السرقة، مقاعد جلد، حساسات + كاميرا خلفية. السعر المطلوب للبيع هو 14 ألف ريال نهائي.

توفرت أيضاً للبيع فولكس واجن مستعملة طراز جيتا موديل 2012 مشت 65 ألف كم بالمحرك الجديد، حيث أنه قد تم تغير الماكينة قبل عامين بأخرى موديل 2016، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يعطي قوة 115 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: حساسات أمامية وخلفية، وسائد هوائيه، صندوق خلفي كهربائي، فتحة سقف، جنوط 17 بوصة، مثبت سرعة، دخول بالريموت، تكييف ثلاجة، منافذ للشحن والطاقة + بلوتوث، مقاعد مخمل بتحكم كهربي. وصل أعلى سوم على السيارة إلى ستة عشر ألف ريال.

بيع وشراء سيارات مستعملة

كما تضمنت عروض بيع السيارات المستعملة كيا سبورتاج 2012 مشت 292 ألف كم ومتواجدة بمكة، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي يعطي قوة 180 حصان والقير أوتوماتيك، البودي بالكامل وكالة باستثناء جزء بسيط مرشوش بالرفرف الخلفي فقط، كراسي الماكينة تحتاج إلى تغيير والقير سليم. المواصفات: حساسات خلفية، جنوط 17 بوصة، تكييف أوتوماتيك، اضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، قفل مركزي، ريموت، تحكم طارة، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + 4 مكبرات الصوت، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل.السعر المطلوب 25000 ريال.