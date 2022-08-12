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عمر شويل - جدة تعرف على سعر تويوتا راش 2023 Toyota Rush في السعودية وأهم مواصفاتها الخارجية والداخلية، واختبر قوة واندفاع المغامرة مع سيارة تتمتع بالجرأة والحدة من حيث التصميم الخارجي، فهي مزيج هندسي متكامل من الراحة والعملية والإنسيابية، بحيث توفر مساحة كافية من الداخل بينما تحافظ على قياساتها المثالية من الخارج، إلى جانب أنها مصنفة ضمن فئة سيارات SUV العائلية، تجمع بين العديد من المزايا الميكانيكية والديناميكية، بالإضافة إلى فخامة المقصورة الداخلية، وفيما يلي أهم مواصفات تويوتا راش 2023 الجديدة وأسعارها في المملكة السعودية.

تويوتا راش 2023 Toyota Rush

تتمتع السيارة بتصميم خارجي جذاب وأنيق يتسم بالفخامة ولمسات جريئة، ولذلك فهي توحي بالقوة والقيادة والإنطلاق، وتوفر للمستخدم تجربة قيادة رائعة أكثر تحكمًا وثباتًا على الطرق بمختلف أنواعها، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي، وتصنف ضمن أفضل السيارات العائلية الجديدة موديل 2023؛ لما تتمتع به من أنظمة الأمان والثبات والسلامة التي لطالما تميزت به سيارات تويوتا بمختلف إصداراتها.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2023

يضمن التصميم الداخلي للمقصورة الراحة لجميع الركاب بدايةً من مقعد السائق القابل للتعديل، واختيار الوضعية الأنسب لقيادة آمنة ومريحة، وكذلك الحال مع المقاعد الخلفية للركاب، التي تتميز بالأمان والراحة وتطابق معايير الأمان والسلامة، من خلال تزويد السيارة بعدد 6 وسائد هوائية لضمان الأمام في حالة الإصطدام، كما تدعم السيارة بمحرك 4 سلندرات يعمل بالبنزين، وتبلغ سعته 1.5 لتر، وبالتالي يولد قوة 103 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 135 نيوتن.متر، ويدعم المحرك ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 4 سلاعات مختلفة، كما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر، والتحكم يرجع للعجلات الخلفية، وتصنف ضمن فئة السيارات الموفرة في استهلاك الوقود حيث يبلغ معدل استهلاكها للوقود 16.3 كم/لتر.

مميزات toyota rush 2023

تتمتع راش 2023 الجديدة بجنوط فخمة بلمسات أنيقة معدنية للمزيد من الفخامة والقوة والمتانة.

توفر 7 مقاعد للركاب تتسم بالراحة مع توفير مساحة لحرية الحركة بالمقصورة الداخلية.

مزودة بنظام الدخول الذكي Apple CarPlay و Android Auto.

السيارة مزودة بـ نظام صوتي متميز من 8 مكبرات صوت.

تتميز بتزويدها بمكيف هواء تلقائي.

يتوفر منافذ لشحن الهواتف بصفوف المقاعد الخلفية.

تويوتا راش الجديدة

نظام التحكم في ثبات المركبة المتطور VSC جعل السيارة مثالية من حيث إمكانية تحكم القائد بالسيارة وجميع أنظمتها.

مزودة بمختلف مفاتيح الأمان التي تساعد على تخطي العثرات والعقبات والسير بسلاسة.

السيارة مزودة بنظام الفرامل الأوتوماتيك ABS.

مساحة التخزين الخلفية من أهم مميزاتها إلى جانب إمكانية زيادتها من خلال طي المقاعد الخلفية.

أنظمة متعددة للاتصالات منها Bluetooth، USB و AUX.

شاشة كبيرة في المقصورة الداخلية بحجم 6.8 بوصة.

سعر سيارة راش 2023

يتوفر فئتين من سيارة راش الجديدة موديل 2023 وهما STD و GL، وأعلنت معارض عبد اللطيف جميل بالمملكة السعودية عن أسعار سيارة تويوتا راش بفئتيها الجديدة وهي كالتالي:

سعر سيارة راش 2023 فئة STD يبلغ 73255 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة تويوتا rush 2023 فئة GL حوالي 79005 ريال سعودي.

نقلنا لكم أجدد التفاصيل حول سيارة toyota rush 2023 الجديدة بفئتيها، ونتابع معكم أجدد التحديثات حول أهم المزيا والعيوب بالسيارة، كما ننقل لكم كل ما هو جديد في عالم سيارات الدفع الرباعي ذات التصميم الرياضي الأنيق، فتابعونا عبر موقعنا هذا.