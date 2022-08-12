نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من تويوتا وصل البلاد…سيارة تويوتا برداوا 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا برداوا 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، مواصفات ومميزات سيارة تويوتا برداوا 2023 التي طورتها شركة تويوتا، وقد تم اعتمادها كبديل لتويوتا لاند كروزر التي أصدرت في عام 2011 ثم تم تزويدها بعدد كبير من التحسينات للانضمام إلى مجموعة برادو في عام 2017، تحتوي السيارة على العديد من الميزات التي تجعلها الخيار الأمثل للشراء. سيارة تويوتا برداوا 2023 بمواصفات عالمية تتمتع هذه السيارة بخيارات ثلاث للمحرك، وهم: الخيار الأول تبلغ سعته 2.7 لتر، ويشتمل على أربعة أسطوانات، كما أن قوم المحرك تقدر بنحو 164 حصان.

في حين أن تدور بقوة عزم مقدارها 246 نيوتن للمتر.

يعمل ناقل الحركة لديها بالدفع الرباعي، كما أنها تستهلك 12.4 لتر من الوقود لكل مائة كيلو متر.

وتسير بسرعة 3.5 ثانية / 100 كم. الخيار الثاني سعة المحرك: 3 لتر.

قوة الموتور: 161 حصان.

عزم الدوران: 432 لكل متر.

ناقل الحركة: آلي.

استهلاك الوقود: 8.5 لتر /100 كم.

مقدار السرعة: 11.7 ثانية /100 كم. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 تتمتع سيارة تويوتا برادو 2023 بمواصفات رائعة تجعلها مناسبة للعائلات وللاستخدام الشخصي، ومن هذه المواصفات ما يلي: تتمتع بطول مناسب يبلغ 4760 مليمتر، بينما العرض 1850 مللي متر، أما عن الارتفاع الخاص بها فيقدر بنحو 1845 ملليمتر.

تمتلك صندوق في الخلف كبير ويسع ما يصل إلى 742 لتر.

تشتمل هذه السيارة على سبعة مقاعد مقسمين كالتالي:

مقعدين في الأمام.

ثلاثة مقاعد في المنتصف.

مقعدين في الخلف.

من مواصفاتها كذلك أن المقاعد الواقعة في مقدمة السيارة تعمل بواسطة الكهرباء. مميزات سيارة تويوتا برادو 2023 تمتلك نظام صوت يحتوي على ست مكبرات صوت.

تحتوي على شاشة إضافية مشتملة على ثمانية أجهزة استشعار.

كما أن سيارة تويوتا براودو 2023 لديها شاشة معلومات ترفيهية بقياس 4.2 بوصة.

لديها شاشة معلومات ترفيهية بقياس 4.2 بوصة. لا تحتاج سيارة تويوتا برادو 2023 إلى مفتاح حتى تعمل.

إلى مفتاح حتى تعمل. يوجد في الجزء الأمامي من السيارة نظام إضاءة يحتوي على مصابيح LED.

تحتوي على مصابيح للعمل بالنهار ومصابيح للعمل في الليل.

لها خمسة أبواب يتم فتحها بشكل أفقي. تستمر شركة تويوتا في إبهار عملائها بما تقدمه من موديلات جديدة تناسب جميع العملاء، ومن بين هذه الموديلات سيارة تويوتا برداوا 2023 التي تمتلك مزايا أكثر من رائعة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن مواصفات ومميزات سيارة تويوتا برداوا 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات من تويوتا وصل البلاد…سيارة تويوتا برداوا 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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