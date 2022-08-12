نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارتك الآن…ب 6000 ريال فقط أحصل على سيارة تويوتا مستعمله بحاله جيدة من الداخل والخارج ومواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 6000 ريال فقط أحصل على سيارة تويوتا مستعمله بحاله جيدة من الداخل والخارج ومواصفات جبارة، أسواق المملكة العربية السعودية تحتوي على عدد كبير من السيارات المستعملة، وكلها بحالة رائعة، وبأسعار خيالية، حيث أنها تناسب الأشخاص الذين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، ومن افضل هذه السيارات سيارة تويوتا الرائعة التي يبلغ سعرها 8000 ريال سعودي، وهذا رقم قياسي بالنسبة إمكانياتها الرائعة التي تناسب الجميع، لذلك لا تترددوا في شرائها فهي مميزة. ب 6000 ريال فقط أحصل على سيارة تويوتا مستعمله سيارة تويوتا كأمري 2004 يتوفر في المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كأمري 2004 مستعملة بسعر 8 آلاف جنيه، ومواصفاتها كما يلي:

موديل 2004، وتحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

يوجد بالسيارة وقود البنزين هو الذي يستخدم فيها فقط.

السيارة تحتوي على العديد من مزايا الأمان، ويوجد بها نظام للفرامل يمنع انغلاقها.

يوجد بالسيارة إنذار يعطيها درجة أمأن عالية ويمنع سرقتها.

السيارة تتميز باللون الفضي.

يوجد بالسيارة مقو كهربائي، وتم التعديل للإمالة الخاصة بالمقود.

المقاعد الخاصة بالسيارة مصنوعة من القماش المتين.

يوجد بالسيارة مانع الحركة، كما يتم توزيع القوة الخاصة بالفرامل بطريقة إلكترونية.

يوجد مساعد فرامل، وهي تحتوي على أحزمة أمامية.

سعر السيارة 8000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2005 تتوفر للبيع في مدينة الرياض سيارة تويوتا كورولا موديل 2005 بحالة جيدة، وهي سجلت قراءة للمشي 45.000 كيلو متر، كما إنها تحتوي على ناقل الحركة عادي.

ويوجد بها عجلات مصنوعة من أفضل خامات الحديد، كما أن المرايا الخاصة بها بنفس لون السيارة، كما يوجد بها مصابيح أمامية هالوجين بمقياس خا بسرعة الدوران.

السيارة تحتوي على مشغل للأقراص ليزر، ويوجد بها مكيف يدوي للهواء، كما يوجد بها راديو، وهي من السيارات المكيفة، كما أن حركة الزجاج الخاص بها عادية.

يوجد بها مقود هوائي، ومرايا قابلة للطين كما أن المحرك الخاص بها يعمل بالبنزين، وهي يوجد بها لمعة وموتور لم يتم غسله، وهو يحتوي على جميع الأغراض.

اللون الخاص بالسيارة الخارجي لؤلؤي ابيض، وسعرها كاش يبلغ 8000 ريال سعودي، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها وسعرها مناسب للغاية، ورائع، كما أنها مناسبة للجميع.

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