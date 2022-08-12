نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة لادا نيفا سعر ومواصفات للموسم الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا تعتبر من السيارات الحديثة التي تم إطلاقها منذ فترة قريبة وفي فترة قصيرة للغاية أصبحت من السيارات التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير للغاية من قبل عدد كبير للغاية من المواطنين، وخصوصاً عشاق السيارات حيث قامت الشركة الروسية أفتوفاز بإطلاق هذا النوع الجديد من السيارات للموسم الحالي لعام ٢٠٢٢ فهي سيارة ذات دفع باغي التي تتمتع بتصميم رائع للغاية عن الموديل السابق بالإضافة إلي ذلك فهي تحتوي على العديد من المواصفات الداخلية الرائعة التي لم تقوم بمشاهدتها من قبل حيث زاد الطلب عليها بشكل في جميع الأسواق السعودية تابعوا معانا خلال السطور القادمة سوف نطرح عليكم باقي التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

هذا الموديل من السيارات يحتوي على العديد من الإضافات الرائعة التي تتناسب مع الأجيال الحالية وبالطبع في ظل جميع التطورات الرائعة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي ومن أبرز مواصفات هذه السيارة :

سعة الموتور الخاصة بها أصبح 1600 CC.

قوتها تصل إلي ١١٤ حصان.

كما لدي هذه السيارة محرك ثاني حيث يبلغ سعته CC، وقوته 168 حصان.

المحركات مختلفين بشكل نهائي في التحكم خصوصاً أنه يتم التحكم في المحرك الأول بشكل يدوي ولكن المحرك الثاني أوتوماتيكيا.

العجلات الخاصة بالسيارة من البلاستيك.

مقاس جنوط العجلان تبلغ ١٥ بوصة.

ميزة الحقن الإلكتروني كما تختص بالتحكم في الفرامل.

تعتبر من السيارات التي تحتوي على شحن الهاتف وبلوتوث وUSB

أسعار سيارة لادا نيفا الموسم الحالي 2022

هسه السيارة تعتبر من السيارات التي لديها العديد من الفئات المتنوعة في جميع الأسواق ولكل فئة سعر خاص وذلك على حسب مكان التواجد سواء كانت في الأسواق العالمية أو في أسواق السعودية والأسعار كما هو موضح فيما يأتي :