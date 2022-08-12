نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الروسية رقم واحد .. مواصفات سيارة لادا نيفا الإصدار الروسي الجديد Lada Neva 2022 وسبب تألقها وسط المنافسين في المقال التالي
عمر شويل - جدة يسعى الفرد دائماً كي يمتلك أفضل أنواع السيارات وخاصةً إذا كانت سيارة ذات إمكانيات عالية لذلك نجد أن سيارة لادا نيفا من أفضل أنواع السيارات لعام 2022، لذلك يزيد الطلب على شرائها وذلك لامتلاكها مميزات وإمكانيات عالية لذلك سوف نوضح جميع إمكانيات السيارة الروسية لادا نيفا وأهم مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وفق ما أقره الكثير من المستخدمين لها بذلك العام.
مواصفات سيارة لادا نيفا الإصدار الروسي الجديد
تتميز سيارة لاد نيفا بالعديد من الإمكانيات التي جعلتها أكثر سبل الراحة لمن يقودها وتتمثل تلك الإمكانيات في الآتي:
- تمتلك سيارة لادا محرك ذات قدرة رهيبة قدرت بحوالي 83 حصان فذلك يوضح بأن المحرك قوي جداً وأيضاً مناسب مع سرعة السيارة.
- نجد أيضاً أن سيارة لادا نيفا مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة تصل إلى 1700 سي سي (4×4).
- تعد سيارة لادا من السيارات السريعة جداً وذلك لامتلاكها عجلات من نوع الدفع الرباعي التي تجعلها تقطع مسافات طويلة في فترة زمنية قصيرة.
- لديها ناقل حركة من النوع المنوال لذلك فهو يحتوي على 5 سرعات مختلفة، كما تحتوي السيارة على جنوط من النوع الرياضي بمقياس 15 بوصة.
- من الصفات التي تميز سيارة لادا المقاعد المريحة التي تعمل على راحة السائق ومن معه خلال السفر، بجانب توافر مكيف هواء يتناسب مع إمكانيات السيارة الروسية لادا.
إمكانيات لادا نيفا 2022
- تتميز سيارة لادا بشكلها العصري فتبدوا رياضية ومتعددة الاستخدامات SUV، كما تكون مدعمة بفتحة سقف بانورامية.
- كما أن داخل السيارة محرك بسعة تصل إلى 1600 سي سي أي بقوة 114 حصان بجانب ناقل حركة يدوي.
- وجود إصدار ثان للسيارة لادا نيفا 2022 أيضاً بدفع رباعي ويكون بمحرك 200 سي سي أي بقوة 168 حصان.
- بالإضافة إلى توافر بالناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات للسيارة.
- تعمل فرامل السيارة لادا نيفا على نظام الحقن الإلكتروني، وأيضاً مانع الانغلاق يكون من النوع ABS.
- كما نجد أن عجلات السيارة مصنوع من البلاستيك الغير قابل الكسر.
- نظام الترفيه في السيارة متطور جداً ومدعم لأنظمة الإبل كاربلاي والأندرويد أتو ومدعم للبلوتوث وشحن الهاتف لاسلكي ومزود بمخرج USB وAUX.
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