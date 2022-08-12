نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة بنسبة قوية والسعر مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفض سعر تويوتا لاندكروزر 2021 في سوق السيارات المستعملة السعودية، وتعد السيارة من السيارات ذات الشعبية الكبيرة في المملكة وذلك بفضل كونها تقدم إمكانيات جبارة ومتميزة، وتستخدم لاند كروزر قاعدة سيارة رياضة من الحجم الكبير القادر على خوض جميع التجارب اثناء القيادة، وقامت شركة تويوتا بتحسين السيارة بحيث تصبح مناسبة لجميع الاستخدامات حتى اليومية وهو ما ظهر في معدل استهلاكها للوقود حيث تسير بـ10 لتر حوالي 100 كيلومتر. انخفاض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة بنسبة قوية والسعر مفاجأة هناك سيارة لاندكروزر 2021 تورنق بحالة الوكالة، ممشى السيارة 28 ألف كيلومتر وهو ممشى معقول.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة اصبح بعد الانخفاض 268 ألف ريال سعودي.

وكانت الأسعار فيما قبل تتراوح ما بين الـ285 و290 ألف ريال سعودي.

السيارة باللون الأبيض والفرش الداخلي بحالة متميزة.

تحتوي السيارة على شاشتين على المقاعد الأمامية من الخلف للركاب الخلفيين.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على فتحة سقف كبيرة الحجم تزيد من اتساع السيارة من الداخل عند استعمالها.

لون الفرش الداخلي للسيارة هو المخمل وعليه إضافات تنجيد وعزل وحماية. تويوتا لاند كروزر بالسعر الجديد موديل 2021 الخرافي من مفخرة الأرض الحالة التالية في الطايف، السيارة مستعملة بحالة جيدة، قير السيارة اتوماتيك.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على دبل، ممشى السيارة 52 ألف كيلومتر.

السيارة من المالك الأول، ملاحظات السيارة حكة بسيطة في الصدام الخلفي.

كذلك السيارة فل كامل 8 سلندر، وتحتوي السيارة على عازل لحماية البودي.

سعر السيارة 280 ألف ريال سعودي، وتكلفة العازل على البودي وقت تركيبها كانت بسعر 20 ألف ريال.

السيارة باللون الأبيض وحالتها الخارجي أخو الوكالة إلى حد كبير.

الكفرات وعضلات السيارة لا تحتاج إلى تعديل. لاندكروزر الجبارة ونصائح قبل شراء السيارة المستعملة عند شراء سيارة مستعملة خاصة لو كانت لاند كروزر على التأكد من الآتي لأن أسعار صيانتها ليست رخيصة.

أولا يجب فحص السيارة بتمهل بالعين من المشتري ويفضل حضور خبير في هذا الموضوع.

عضلات السيارة من أكثر الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة دورية، أفحص في أحد المراكز للتأكد من السلامة.

ثانيا يجب التأكد من أن السيارة لم تقع لها حوادث وذلك عن طريق فحصها لدى مركز مختص.

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