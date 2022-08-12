نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات موديل 2022 بدون مقدم للسعوديين والمقيمين بأقل راتب ودون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأفراد عن عروض السيارات الجديدة والسيارات المستعملة، فتقوم بعض الشركات السعودية أو البنوك المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بتوفير عدد من العروض التي تناسب احتياجات كل شهر، ويكون وفق الراتب الشهري الخاص به، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك بعض من الجهات المعتمدة التي تقدم العروض والتمويلات للمواطنين والمقيمين، والبعض الأخر يوفر للمواطنين السعوديين فقط، ولكن يجب توافر بعض الشروط المعلن عنها من قبل الشركة حتى تحصل على التمويل بإجراءات ميسرة وموافقة فورية للمواطن والمقيم.

عروض سيارات 2022 بدون مقدم

تقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل وأقوى عروض السيارات الجديدة والحديثة موديل السنة بأقل قسط شهري، كما أنها بدون كفيل، وكن هناك شرط حتى تحصل على السيارة بدون الاحتياج إلى ضامن، وهو أن يكون السجل الائتماني نظيف وبدون أي مخالفات، وأن تقدم للشركة جميع الأوراق والمستندات التي تطلب ذلك، ومتوفر سيارات بسعر مميز لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، براتب شهري يبدأ من 3000 ريال للموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، كما أن التمويل مقدم لعروض سيارات تويوتا بدون مقدم، وسوف تحصل على التمويل بأقساط شهرية بسيطة، وفترة سداد حتى 60 شهرا.

شروط الحصول على سيارات تويوتا 2022

متوفر لك أفضل أنواع السيارات الحديثة لموديلات متنوعة ومميزة، ومنها سيارات تووتا كامري، يارس سيدان، كورولا، إنوفا، فورتشنر، ويمكنك أن تختار السيارة التي تناسبك، وتقوم بعمل مقارنة بينها وبين الأخرى، حتى تحصل على السيارة المناسبة وكون بأقساط تناسبك شهريا، والأقساط الشهرية تتراوح من 1,038 وحتى 2,259 ريال، ويمكنك إعادة تمويل الدفعة الأخيرة، والرسوم الإدارية 1% من قيمة التمويل، أو 5000 ريال إيهما أقل، كما يمكنك الإطلاع على كافة العروض المتاحة أو الاستفسار عن السيارات من رخم خدمة العملاء 8002442211 طوال أيام الأسبوع.

كيفية القديم لطلب سيارات تويوتا

يمكنك أن تحصل على السيارة من قبل شركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات الجديدة موديل 2022، وتقوم بتقديم صورة من الهوية الوطنية، أو صورة من الإقامة، وصورة رخصة القيادة، وإثبات السكن، وتعبئة نموذج الحصول على سيارات تويوتا أحدث موديل، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب مفصل به تاريخ الالتحاق ومبلغ الراتب، وخطاب من المؤسسة العامة للتقاعد بالراتب التقاعدي، أو المؤسسة العامة للتأمينات، وكل هذا إلى الشركة حتى تحصل على تمويل السيارات بموافقة سريعة.