نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة الرفاهية.. مواصفات وسعر الكامري 2022 الجديدة في السعودية Toyota Camry 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت تويوتا بإضافة عدد كبير من التحديثات على الجيل السابع من السيارة والذي كان أول إطلاق له في عام 2017، تعرف على مواصفات وسعر الكامري 2022 تويوتا كامري 2022، فقد حرصت الشركة على توفير كافة أنظمة الترفيه والأمان والسلامة داخل السيارة فضلاً عن تزويدها بمحرك قوي لتلائم السير بسلاسة على الطرق السريعة والوعرة والتي تتميز بها كافة الدول العربية، ومن أبرز أنظمة الأمان التي تم تزويد السيارة بها نظام Toyota Safety Sense 2.5.

مواصفات وسعر الكامري 2022

تعتبر السيارة تويتا كامري من السيارات المحببة لعشاق الرفاهية ومتعة القيادة، لذلك سنعرض لكم سيارة الاحلام تويتا كامري بالسعر و المواصفات.

مواصفات تويوتا كامري 2022

مواصفات السيارة تختلف وفقاً للفئة الخاصة بها، ولكن غالبية الفئات تأتي بمحركين الأول ذو دفع رباعي تصل سته إلى حوالي 2.5 لتر

وقوته تبلغ 178 حصان عزم دوران و 235 نيوتن.

وناقل حركة أتوماتيكي بست سرعات حيث بمقدور السيارة أن تصل خلال 9.3 ثانية فقط إلى 100 كيلو متر في الساعة.

أما عن استهلاك الوقود يبلغ معدله لكل 100 كم 9.3 لتر.

بينما المحرك الثاني الذي يتواجد ببعض فئات السيارة محرك V6 (6 سلندر) قوته الحصانيه تبلغ 298.

بسعة تصل إلى 3.5 لتر وعزم دوران 262 نيوتن وناقل حركة أوتوماتيك من ثمان سرعات.

وتصل السيارة إلى 100 كم/س فقط خلال 6.3 ثانية، استهلاك الوقود يبلغ 3.9 لتر/100كم

فئات الكامري 2022

تأتي السيارة بالأسواق بأربع فئات حققت خلال مدة قاسية مبيعات وصلت إلى الملايين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتلك الفئات هي LE SE XLE XSE، ولكل فئة المواصفات الخاصة بها وتجهيزات قياسية حرصت الشركة على إضافتها غالبية الفئات الخاصة بالسيارة.

سعر الكامري 2022 فل كامل

يأتي سعر الطراز الأول من السيارة كامري LE حوالي 27 ألف دولار أمريكي ما يساوي 102,580 ريال سعودي.

بينما سعر سيارة كامري SE V6 2022 يقارب سعر 35 ألف دولار أمريكي ما يساوي 133,975 ريال سعودي.

كما اتى سعر تويوتا كامري 2022 فئة ستاندرد LE STD سعرها يقارب ال26 ألف دولار أمريكي ما يساوي 98,900 ريال سعودي.

أيضا سعر تويوتا كامري GLE سعرها يبدأ من 29 ألف دولار أمريكي ما يساوي 112,240 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك سعر تويوتا كامري فئة GLE-X موديل يقارب سعرها 34 ألف دولار أمريكي ما يساوي 128,455 ريال سعودي.

تويوتا كامري فئة GLE-X موديل يقارب سعرها 34 ألف دولار أمريكي ما يساوي 128,455 ريال سعودي. بينما سعر سيارة كامري 2022 فئة XSE تبدأ من سعر 31 ألف دولار أمريكي.

أيضا سعر كامري جراندي V6 يبلغ سعرها حوالي 30 ألف دولار أمريكي ما يساوي 146,280 ريال سعودي.

فيديو السيارة Toyota Camry 2022

في الختام عرضنا لكم مواصفات وسعر الكامري 2022، معشوقة الجماهير الوحش الياباني بمواصفات نسختين المحركات وسعر الفئات المختلفة في السعودية والسع بالدولار