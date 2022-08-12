نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة لادا نيفا الوحش الأسطوري العملاق وصلت باكتساح عالمي فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة تتحدي السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا الوحش الأسطوري العملاق ، سيارة لادا نيفا الوحش الأسطوري استطاعت بسهولة اكتساح الأسواق، لأنها من السيارات العائلية الآسرة للقلوب، فهي توحي بالقوة، والمتانة، ولكنها بالرغم من ذلك تقدم الكثير من الخصائص الزائدة لمالكيها، وفيما يلي نتعرض لتفاصيل تساعدنا على إلقاء نظرة أقرب على تلك السيارة ومعرفة سبب الإقبال الكبير عليها.

سيارة لادا نيفا الوحش الأسطوري العملاق

السيارة المعروفة بنظام جر العجلات بالكلية تلقى كثير من الاهتمام والترقب، لأنها لم تدخل إلى أسواق عدة، بالرغم من توافرها في أسواق أخرى، ولهذه السيارة مواصفات خاصة، استطاع الجمهور السعودي الشقيق اكتشافها والعيش معها والاستمتاع بها بعدما أثبتت السيارة قدراتها هناك.

تفاصيل جذابة، ومظهر واثق، وقوة ضارية تبثها تلك السيارة بسبب تصميمها، وأدائها واختيار المكونات والأجهزة الخاصة بها بعناية، حينما تعلم كل ما يخص لادا نيفا الأسطورة تأكد من كونك ستترقبها مثلما فعل غيرك!

مواصفات لادا نيفا الاسطورية

كانت هناك تصريحات من كاراتسانزيس بأنه من المتوقع أن تكتسح السيارة في الأسواق الأوروبية، ولذلك تم إصدار هذا الجيل الجديد منها، ومع تزايد الطلب فعليًا صدرت تلك السيارة بالمواصفات التالية:

السيارة ذات نظام دفع رباعي وتعمل مع موتور قوي، وتبلغ قوة محركها 163 حصان.

كما أنها تسير على الطرق من كافة الأنواع حتى الصعبة منها، ويمكن القول أنها مخصصة للطرق الصعبة، وتستطيع السير بسرعة 140 كيلو لكل ساعة.

السيارة عائلية من الطراز الأول، وتجمع أسرتك حتى الأطفال، فالمقاعد الخاصة بالطفل من الممكن تثبيتها في السيارة بأمان كامل.

التصميم الخاص بالمقصورة واسع ومتجدد، كما أنها مدعومة بوسائل الأمان، وأنظمة الفرامل الحديثة.

مصممة بفتحة في السقف، وهي إضافة مميزة للسيارة تزيد من جاذبيتها.

لا تكلف الكثير لشرائها بالرغم من كل تلك المميزات.

تدعم أنظمة ترفيهية، وبها شحن للهواتف.

عيوب لادا نيفا الروسية

هناك بضعة عيوب بسيطة بالسيارة ولكن من الحق معرفتها لربما لا تتناسب معك، أو تناسبك فئة منها دون الأخرى ومنها التالي: