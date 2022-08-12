نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص بالسعودية ومنها كيا وتويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك سيارات مستعملة تعرض للبيع بسعر رخيص، وهناك سيارات تعرض بسعر غالي، حتى تصبح هذه السيارات تناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، مثل سيارة كيا ريو ٢٠٢٠، وسيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٣، وسيارة سيارة مازدا 3 ٢٠١٢، وغيرهم من السيارات الرائعة، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن إمكانيات هذه السيارات. سيارة كيا ريو ٢٠٢٠ مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا ريو ٢٠٢٠ تتمتع بوجود مكيف بها ومدخل USB ونوافذ أمامية تعمل بالكهرباء ، ونظام فرامل غير قابل للانغلاق وبطراز اتوماتيك رائع.

كما أن هذه السيارة تتميز بلون أبيض جذاب ومرايات أمامية بنفس اللون، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

يوجد بهذه السيارة نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء، وجهاز انذار، ومشغل اسطوانات، ومدخل AUX ووسادة هوائية للسائق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة كيا ريو ٢٠٢٠ للبيع بسعر ٢,٥٠٠ ألف ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595027587,+966595027587. سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٣ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٣ تتمتع بلون أبيض، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين، وبناقل حركة اتوماتيك خاص بها.

كما أن هذه السيارة تتميز بوجود مكيف، وجهاز إنذار، وجنوط حديد.

تتميز هذه السيارة بمرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

توجد هذه السيارة في مدينة الباحة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٢١,٠٠٠ كم.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٣ للبيع بسعر ٦,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596112980,+966596112980. للبيع سيارة مازدا 3 موديل ٢٠١٢ مستعملة سيارة مازدا 3 ٢٠١٢ تتمتع بناقل حركة اتوماتيك يساعد السائق على التحكم في السيارة بكل سهولة، وبلونها الأزرق من الخارج، ومرايات بنفس لون السيارة من الخارج، وتتميز أيضا بماكينة قوية تعمل بالبنزين.

كما أن هذه السيارة يوجد بها مرايات ضم إغلاق، ومرايات تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول، ومكيف.

تتميز هذه السيارة بفتحة سقف، ومكيف، وباور، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية.

توجد سيارة مازدا 3 ٢٠١٢ في مدينة الرس.

تتمتع هذه السيارة بمدخل AUX وراديو كاسيت، ومبدل أقراص، ونظام تحكم في الطارة.

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