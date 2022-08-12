أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية كاش وبالتقسيط

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عمر شويل - جدة يلجأ عدد كبير من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين داخل المملكة العربية السعودية إلى البحث عن سيارات في سوق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد الإرتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة وتوفر أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العديد من السيارات بأسعار في متناول محدودي الدخل بالإضافة إلى إمكانيات عالية للسيارات تقترب من إمكانيات السيارات الجديدة بالإضافة إلى ميزة التقسيط. سيارة هيونداي أكسنت 2010 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2010 مستعملة في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 5000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي أكسنت لنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 256000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة هيونداي أكسنت تحتوي على فرش جلد ومكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها مدخل يو إس بي وبلوتوث وحساسات أمامية وحساسات خلفية.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وإنذار وجي بي إس.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0572388590 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966572388590. للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2010 مستعملة سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع في مدينة الشرقية.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 5000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 124000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966582828321. سيارة هيونداي سانتافي موديل 2016 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي سانتافي موديل 2016 مستعملة في مدينة الخرج.

سعر بيع السيارة هيونداي سانتافي مستعملة 5000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سانتافي أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سانتافي سجل 185000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سانتافي البنزين.

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