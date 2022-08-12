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سيارات مستعملة ممشى قليل للبيع نقداً بأسعار مخفضة في السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة ممشى قليل للبيع نقداً بأسعار مخفضة في السعودية، تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة بايك A115 موديل 2016 مشت عشرين ألف كم فقط، محرك 5 سلندر سعة 1500 سي سي يعطي قوة 83 حصان والقير أوتوماتيك، البودي بحالة جيدة ولكن به بعض الرشوش التجميلية البسيطة، الاستخدام نظيف جداً وجميع المحركات بحالة ممتازة. المواصفات: تكييف بتحكم يدوي، اتصال يو اس بي + مدخل AUX، مقاعد مخمل، مرايا كهربائية، وسائد هوائية، السيارة من المالك الاول مباشرة والسعر المطلوب للبيع 17 ألف ريال كاش.

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للبيع سيارة بايك A115 أبيض 2016

سيارات مستعملة ممشى قليل للبيع

تتوفر للبيع بالرياض أيضاً سيارة نيسان صني مستعمل موديل 2012 مشت 150 ألف كيلو متر، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي يعطي قوة 90 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة ماكينة ومكيف وقير علي الشرط، البودي بحالة جيدة باستثناء عيوب بسيطة في الدهان تحتاج لرش. المواصفات: مكيف ثلاجة بتحكم يدوي، مشغل سي دي + مدخل AUX، أبواب شفط، شنطة كهربائية، جنوط مقاس 14 بوصة. السيارة بحالة ممتازة داخلياً وخارجياً والسعر المطلوب للبيع 14 ألف و 500 ريال.

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للبيع نيسان صني فضي 2012

ونستمر في عروضنا من مدينة الرياض حيث توفرت للبيع سيارة نيسان سنترا 2014 مشت 170 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 113 حصان والقير أوتوماتيك. الداخلية نظيفة + البودي به رشوش متفرقة + الاير باج سليم + الاستمارة سارية والفحص جديد. المواصفات: دخول بدون مفتاح، قفل مركزي، نوافذ كهربائية، مكيف سليم، مقاعد مخمل، وسائد هوائية، اضاءات ليد، جنوط مقاس 15 بوصة. السعر المطلوب للبيع 19 ألف ريال.

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للبيع نيسان سنترا فضي 2014

سيارات بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل

توفرت للبيع بمدينة الجبيل سيارة رينو سيمبول مستعملة موديل 2016 مشت 140 ألف كم، محرك ديزل رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة 85 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: جنوط 15 بوصة، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي، سنتر لوك، تحكم طارة، زجاج كهرباء، تكييف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX + بلوتوث، شاشة لمس، نظام ملاحة، كاميرا خلفية، مقاعد مخمل، وسائد هوائيه السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث والسعر المطلوب 19 ألف وخمسمائة ريال.

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للبيع رينو سيمبول ابيض 2016

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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