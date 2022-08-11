نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الياباني الجبار…سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار بعض فئاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023 ،انطلقت السيارة اليابانية الجديدة ميتسوبيشي اكليبس 2023 لتشمل العديد من التحديثات والتقنيات المتطورة بالإضافة إلى أنها تعد النسخة الأولى من سيارات ميتسوبيشي التي تعمل عن طريق الدفع الرباعي وهي ميزة أساسية تم أضافتها مما انعكس على أداء السيارة بشكل إيجابي وجعلها منافس قوي للعديد من السيارات في نفس الفئة السعرية، و نستعرض معكم أهم مواصفات محرك ميتسوبيشي اكليبس 2023 ومواصفاتها وأسعارها.

سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023

محرك سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023 يولد قوة كبيرة تقدر بنحو 152 حصان ويعمل بعزم دوران 246 نيوتن لكل متر.

يأتي جنوط العجلات بمقاس 18 بوصة.

تم إضافة خطوط معدلة على تصميم الهيكل الخارجي لسيارة ميتسوبيشي اكليبس.

تبلغ سعة محرك ميتسوبيشي حوالي 1500 سي سي من نوع تيربو وتتميز بناقل حركة أوتوماتيك.

مزايا سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023

تدعم أنظمة ابل كار بلاي و أندرويد أوتو للهواتف الذكية.

تبلغ مساحة الشحن بها حوالي 22.6 قدم.

تحتوي على شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة.

السيارة متعددة الاستخدامات مصممة بهيكل فخم وأنيق.

تتميز بقاعدة عجلات قوية.

تم تحديث التصميم الخارجي للشبك.

الإضاءة مصممة بتقنيات الليد والإضاءة النهارية من نوع DRLS. توجد المصابيح على الواجهة الأمامية لغطاء المحرك.

تتسع المقصورة الداخلية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023 لتشمل خمس أشخاص.

تشمل مقاعد مريحة بمساحة واسعة.

شاشة اللمس قريبة من السائق ببوصتين.

تحتوي على أزرار تحكم.

تشمل ستيريو يتكون من أربع مكبرات للصوت.

ميتسوبيشي اكليبس 2023 تشتمل على شاشة باللمس تأتي بمقاس 8 بوصة كما أن النظام الصوتي لها يتكون من ثمان مكبرات للصوت.

تحتوي على نظام ملاحة.

تحتوي على راديو يعمل عبر الأقمار الصناعية.

تأتي ميتسوبيشي اكليبس 2023 بأربع إصدارات مختلفة تعمل جميعها بالدفع الرباعي للعجلات.

ميزات سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023

تدعم نظام الكشف عن المشاة.

بها كاميرا للرؤية الخلفية.

تدعم الفرامل التلقائية.

تحتوي على نظام التحذير من مغادرة المسار.

تدعم تنبيه حركة المرور الخلفية.

تشمل نظام تخفيف الاصطدام الأمامي.

أسعار سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023

يبدأ سعر سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2023 في السوق السعودي بسعر 96,75 ريال السعودي للفئة الأولى أما الفئة الأعلى بسعر 117,75 ريال سعودي.