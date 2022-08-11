نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات السيارات في سوق المستعمل في السعودية بأقل الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتطلع الكثير من المواطنين السعوديين إلى شراء سيارة جديدة بمواصفات حديثة ولكن بسعر مناسب يتوافق مع إمكانياتهم المادية، لذلك كان هناك ضرورة حتمية من إنشاء سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة، ويجدر بالإشارة إلى فعالية السوق في عملية البيع والشراء، حيث يتمكن جميع المواطنين السعوديين من الفئات المتوسطة أو محدودة الدخل من شراء سيارة بحالة جيدة بسعر يبدأ من ١٤ ألف ريال سعودي فقط، لذلك يتابع الكثير من المواطنين أسعار ومواصفات السيارات في سوق المستعمل.
أسعار ومواصفات السيارات في سوق المستعمل
يقدم سوق المستعمل فئة من أرخص السيارات المستعملة التي تم عرضها على الإنترنت مع عرض السعر المطلوب و مواصفات تلك السيارة، وفيما يلي نذكر بعض من نماذج ومواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع في سوق المستعمل السعودي:
- سيارة نوع جيمس يوكون 2008 كامل slt: تم الإعلان عن السيارة للبيع إلكترونيًا، وقد حدد البائع سعر البيع قابل للتفاوض، ويوجد مقر البائع داخل مدينة مكة المكرمة، وقد وصف البائع السيارة وارفق لها عدة صور توضح لونها الأسود اللامع وأنها تتكون من خمس أبواب وتعمل السيارة بنظام حركة أوتوماتيكي وتستخدم البنزين، هذا بالإضافة إلى توضيح طريقة التواصل مع البائع وذلك من خلال رقم الواتس أب التالي 054 5005540
- سيارة من نوع كيا ريو 2019 م: تتربع سيارات كيا على رأس قائمة السيارات المفضلة لدى أغلب الأشخاص، فقد تم الإعلان عن السيارة من داخل مدينة جدة ولم يقم البائع بتحديد سعر ثابت ولكن قام بتدوين رقم هاتفه لكي يتم التواصل مع المشتري والتفاوض على السعر، تمتاز سيارة كيا بطولها الذي تخطى ٤ متر على عرض ٧٨متر أما عن الارتفاع فهو ٤٦متر، فيما بلغ وزن سيارة كيا ريو موديل ٢٠١٩ نحو ١٢٦٥ كيلو جرام، وقد تم تدوين عزم السيارة نحو ١٥١نيوتن على سرعة ١٤٠حصان،. ويجدر بالإشارة إلى أن السيارة تحتوي على وسائط هوائية.
- سيارة من نوع رينو فلوينس 2014 م: يعرف هذا النوع من السيارات بأنها موفرة للبنزين بعكس الأنواع الأخري، وبها محرك بقوة 1600 cc، وتحمل خاصية الصوت التنبيه أو الإنذار إذ لم يتم غلق السيارة.
- سيارة كيا سراتو ٢٠١٥ م
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