تقنيات حديثة ومزايا حصرية سيارة الفخامة والجمال تانك 300 موديل 2023 السعر والمواصفات

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عمر شويل - جدة لمحبي السيارات من جميع أنحاء العالم، نأخذكم في جولة رائعة للتعرف على مواصفات سيارة تانك 300 موديل سنة 2023 من الداخل والخارج، والتي تأتي بالعديد من التقنيات والمميزات الحديثة وبسعر تنافسي استثنائي، لذا تابعوا السطور التالية لتتمكنوا من معرفة المزيد عنها.

مواصفات سيارة تانك 300 موديل 2023 من الخارج

تتمتع سيارة تانك 300 إصدار 2023 بمواصفات قياسية من الخارج وهي:

تأتي بتصميم قوي عضلي على هيئة شكل مربع مع خلوص أرضي مثالي.

تتمتع بشبك أمامي قوي وباللون الأسود اللامع، ويتوسطه شعار الماركة الصينية الشهيرة تانك.

تحتوي على مصابيح أمامية بتصميم دائري رائع من نوعية الـ LED.

تأتي السيارة بعتبات جانبية لدعمها في الدخول لأي مكان.

تحتوي السيارة على كشافات ضبابية من الأمام والخلف.

تأتي مرايا السيارة بحجم كبير وتصميم طويل وباللون الأسود.

تحتوي السيارة على فتحة سقف وتستند فوق جنوط عجلات بحجم 17 بوصة.

تأتي مقابض سيارة تانك 300 باللون الأسود المميز.

تضم السيارة كاميرات محيطية بقياس 360 درجة.

مواصفات سيارة تانك 300 إصدار 2023 من الداخل

تتمتع سيارة تانك 300 موديل 2023 بتصميم عصري وفريد من نوعه من الداخل.

تأتي بمساحة واسعة وتتوفر الأبواب الداخلية بطبقة مميزة من الجلد.

تحتوي على مقاعد مريحة مصنوعة من خامة الجلد الطبيعي الفاخر.

تأتي السيارة بتحكم كلي بالكهرباء وتضم خاصية التبريد داخل المقاعد الأمامية.

تضم السيارة خاصية التدليك داخل المقعد المخصص للسائق.

تحتوي على مقود ذو وظائف متعددة مصنوع من الجلد، وبالخلف يوجد شفتات لتغيير السرعة.

تأتي بشاشة عرضية تعمل بخاصية اللمس، بحيث تضم شاشة ملونة للعدادات وأخرى للترفيه.

تدعم شاشة السيارة نظام آبل وأندوريد لسهولة توصيل الجوالات بها.

تحتوي على نظام صوتي قوي وشاحن لاسلكي وساعة كلاسيكية ما بين فتحات التكييف التي تأتي بتصميم دائري أنيق.

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مواصفات أداء سيارة تانك

تأتي السيارة بمحرك بنزين قوي، حيث يتكون من عدد 4 أسطوانات، بالإضافة إلى تيربو بحجم 2.0 لتر، حيث تبلغ قوة المحرك 217 حصان، كما تتمتع سيارة تانك 300 بكفاءة استهلاك بنزين 12.1 كيلو متر/ لتر.

سعر سيارة تانك 300 موديل 2023

في الحقيقة لم تحدد شركات تسويق السيارات سعر السيارة حتى الآن، لعدم توافرها داخل المملكة السعودية، ولكنها أعلنت تمتعها بضمان 5 أعوام أو حتى تخطي الـ 150 ألف كيلو متر.

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