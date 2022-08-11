نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض التقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 بأقل من 900 ريال على 5 سنوات من عبد اللطيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بالكشف عن عرض تقسيط على سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، وتعد سيارات اللاند كروزر من السيارات التي تتميز بأنها لأصحاب الفئات المخملية لأنها سيارات فخمة وأسعارها مرتفعة جدًا ولكنها تستحق للسعر الذي تُقدم به، وتسّهل شركة عبد اللطيف جميل على المشترين الكثير من تخفيف حمل السعر بإطالة فترة سداد الأقساط حتى وصلت إلى خمس سنوات وهي فترة طويلة ومناسبة حتى يتم توفير المبلغ وسداده.

تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تعد سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة متوفرة بجميع فئاتها وألوانها في سوق المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 226 ألف و400 ريال سعودي، قيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 868 ريال سعودي ويبلغ قيمة أول دفعة من سداد الأقساط حوالي 192 ألف و509 ريال سعودي بينما قيمة القسط الأخير من سعر السيارة يبلغ 104 ألف و144 ريال سعودي، ويتم سداد الأقساط بدفعاتها على مدار خمس سنوات مع ضمان سنتين على السيارة.

إمكانيات تويوتا لاند كروزر 2022 ومميزاتها

تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 3500 سي سي وتتكون من ثماني أسطوانات وقوة دفع السيارة تبلغ 409 حصان.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 649 نيوتن لكل متر و يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عشر سرعات.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتار و950 مللي متر، وعرض السيارة يبلغ متر و978 مللي متر ويصل طول قاعدة السيارة إلى مترين و849 مللي متر.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وخاصية الدخول والخروج السهلة من السيارة كما أن ارتفاعها عن الأرض مناسب وغير قابل للاحتكاك بالأرضية.

تعمل السيارة بخاصية المفتاح الذكي أي الدخول بدون استخدام المفاتيح وتدعم الدخول بضغطة زر وهناك ثلاث وضعيات خاصة بالقيادة.

وزن السيارة أقل بحوالي 200 كيلو جرام من وزن الفئة السابقة حيث يبلغ وزنها حوالي 2.619 كيلو جرام.

تحتوي السيارة على أكثر من منفذ USB و أكثر من مدخل AUX كما أنها تحتوي على نظام تكييف متصل بنظام نانو EX.

تويوتا لاند كروزر 2022

سياره تويوتا لاند كروز من سيارات الدفع الرباعي تمتاز بالقوه والمتانه وقدرتها على السير لمسافات بعيده في امان وثبات .

تم انطلاقها في عام 1951 وأعلنت تويوتا لاند كروزر مؤخرا عن الجيل العاشر لها .

تم انطلاقها في عام 1951 وأعلنت تويوتا لاند كروزر مؤخرا عن الجيل العاشر لها . سيارة لاند كروز الجديدة الموجودة في الكويت تتوفر بفئات عديدة وثلاث محركات و6 اسطوانات.

تتوفر بفئات GX و GX-R و VX و VX-R وGR Sport،

عيوب سيارة لاند كروزر