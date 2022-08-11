نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو 2023 تتحدي السيارات الآن بالسعودية والإمارات بمزايا ومواصفات خيالية وسعر تنافسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الوكيل الرسمي في المملكة العربية السعودية للعلامة التجارية الشهيرة تويوتا عبد اللطيف جميل عن وصول أحدث اصدارات شركة تويوتا اليابانية في الأسواق السعودية، وهي المركبة تويوتا برادو الجديدة 2023، وهي من سيارات الجيل الرابع لسيارات برادو الشهيرة، سوف نقوم باستعراضها كذلك سعرها داخل المملكة العربية السعودية والإمارات.

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا برادو 2023

تحتوي السيارة تويوتا برادو 2023 على مواصفات عالمية لكي تنافس العديد من السيارات الشهيرة والتي تشترك معها في نفس الفئة، كما تعتمد السيارة برادو موديل 2023 على خيارين من المحركات البنزين والثالث محرك ديزل، ومن أهم المواصفات الفنية التي تحتوي عليها السيارة:

المحرك الأول وهو رباعي الاسطوانات بنزين يبلغ سعتة 2.7 لتر، هذا المحرك القوي قادر على أن يولد قوة حصانية تبلغ مقدارها 164 حصان

أما عزم الدوران فيبلغ 246 نيوتن/متر، هذا ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي

كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 12.4 لتر لكي يقطع مسافة قدرها 100 كم، مما يُعد من أبرز مزايا السيارة إذ تُعد موفرة في استهلاك الوقود.

بينما يبلغ معدل التسارع للمحرك الأول من الثبات للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة خلال 13.5 ثانية.

أما المحرك الثاني وهو رباعي الاسطوانات بنزين سعة 3 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 161 حصان.

وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي بنظام الدفع الكلي للعجلات

يبلغ معدل استهلاك الوقود 8.5 لتر لكي تقطع مسافة 100 كم يُعد ذلك الاستهلاك ايضًا من المزايا الجيدة التي تمتلكها السيارة، أما بخصوص معدل التسارع فتحتاج إلى 11.7 ثانية للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة من نقطة الثبات.

أهم مميزات السيارة تويوتا برادو 2023

من المتوقع ارتفاع نسبة مبيعات السيارة تويوتا برادو 2023 داخل الأسواق، وذلك بسبب مميزاتها العديدة والتي تتمثل في:

المركبة اعتمادية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تمتعها بموثوقية عالية.

المركبة مجهزة للسير في الطرق الوعرة والغير ممهدة.

تم منح المركبة برادو 2023 هيكل قوي وصلب لكي تتحدى أي حوادث.

سعر السيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية

تتراوح سعر المركبة الجديدة من برادو 2023 ما بين 168.000 إلى 223.000 ريال سعودي.

سعر السيارة تويوتا برادو 2023 في الإمارات

يبدأ سعر السيارة تويوتا برادو 2023 في دولة الإمارات العربية من 153.400 درهم.

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