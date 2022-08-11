نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو 2023 تتحدي السيارات الآن بالسعودية والإمارات بمزايا ومواصفات خيالية وسعر تنافسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلن الوكيل الرسمي في المملكة العربية السعودية للعلامة التجارية الشهيرة تويوتا عبد اللطيف جميل عن وصول أحدث اصدارات شركة تويوتا اليابانية في الأسواق السعودية، وهي المركبة تويوتا برادو الجديدة 2023، وهي من سيارات الجيل الرابع لسيارات برادو الشهيرة، سوف نقوم باستعراضها كذلك سعرها داخل المملكة العربية السعودية والإمارات.
المواصفات الفنية للسيارة تويوتا برادو 2023
تحتوي السيارة تويوتا برادو 2023 على مواصفات عالمية لكي تنافس العديد من السيارات الشهيرة والتي تشترك معها في نفس الفئة، كما تعتمد السيارة برادو موديل 2023 على خيارين من المحركات البنزين والثالث محرك ديزل، ومن أهم المواصفات الفنية التي تحتوي عليها السيارة:
- المحرك الأول وهو رباعي الاسطوانات بنزين يبلغ سعتة 2.7 لتر، هذا المحرك القوي قادر على أن يولد قوة حصانية تبلغ مقدارها 164 حصان
- أما عزم الدوران فيبلغ 246 نيوتن/متر، هذا ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي
- كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 12.4 لتر لكي يقطع مسافة قدرها 100 كم، مما يُعد من أبرز مزايا السيارة إذ تُعد موفرة في استهلاك الوقود.
- بينما يبلغ معدل التسارع للمحرك الأول من الثبات للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة خلال 13.5 ثانية.
- أما المحرك الثاني وهو رباعي الاسطوانات بنزين سعة 3 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 161 حصان.
- وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي بنظام الدفع الكلي للعجلات
- يبلغ معدل استهلاك الوقود 8.5 لتر لكي تقطع مسافة 100 كم يُعد ذلك الاستهلاك ايضًا من المزايا الجيدة التي تمتلكها السيارة، أما بخصوص معدل التسارع فتحتاج إلى 11.7 ثانية للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة من نقطة الثبات.
أهم مميزات السيارة تويوتا برادو 2023
من المتوقع ارتفاع نسبة مبيعات السيارة تويوتا برادو 2023 داخل الأسواق، وذلك بسبب مميزاتها العديدة والتي تتمثل في:
- المركبة اعتمادية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تمتعها بموثوقية عالية.
- المركبة مجهزة للسير في الطرق الوعرة والغير ممهدة.
- تم منح المركبة برادو 2023 هيكل قوي وصلب لكي تتحدى أي حوادث.
سعر السيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية
- تتراوح سعر المركبة الجديدة من برادو 2023 ما بين 168.000 إلى 223.000 ريال سعودي.
- سعر السيارة تويوتا برادو 2023 في الإمارات
يبدأ سعر السيارة تويوتا برادو 2023 في دولة الإمارات العربية من 153.400 درهم.
سيارات تويوتا الحديثة
- بشكل عام إنها ميزة حازت على تقدير المستخدمين في العالم العربي، وتتميز بتصميمها العصري القوي الذي يؤكد على رفاهيتها من جميع النواحي.
- تشتمل السيارة على ميزات مميزة للغاية في جميع إصداراتها؛ حيث أن الإصدار الأول يتضمن المواصفات التالية:
- محرك هايبرد رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر بقوة 121 حصانًا.
- يبلغ الحد الأقصى لعزم محرك السيارة 142 نيوتن متر، بينما يبلغ أقصى عزم للمحرك الكهربائي 163 نيوتن متر.
- السيارة مزودة بصندوق تروس متسلسل متغير.
- السيارة ذات دفع أمامي.
- يحتوي على خزان وقود 36 لترًا وكفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 23.7 كم / لتر.
- السيارة من النوع الرياضي بمقاعد داخلية تتسع لخمسة ركاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا برادو 2023 تتحدي السيارات الآن بالسعودية والإمارات بمزايا ومواصفات خيالية وسعر تنافسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.