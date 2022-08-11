نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على سيارات مستعملة لمحدودي الدخل لعام 2021…أحصل على سيارة تويوتا كورولا لأكثر من موديل من عبد اللطيف جميل بالتقسيط بدون مقدم ضمان لمدة 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل الآن على سيارات مستعملة لمحدودي الدخل لعام 2021 أحصل على سيارة تويوتا كورولا، خبر سار لمحدودي الدخل 3 سيارات مستعملة بأرخص قسط شهري بدون مقدم وضمان 3 سنوات وهي سيارات كثيرة سعرها في متناول اليد بالرغم من إمكانياتها الكبيرة وحالتها الجيدة وهذا ما يبحث عنه الكثير من محدودي الدخل الراغبين في شراء سيارة تساعدهم على التنقل بين الأحياء والمحافظات السعودية بسهولة ويسر.

أحصل الآن على سيارات مستعملة لمحدودي الدخل

إذا كنت من محدودي الدخل وترغب في شراء سيارة فإن هذا يعني أنك المقصود بالبشرة السارة بإمكانية شرائك سيارة مستعملة دون سداد مقدم إضافة إلى أن قسط السيارة لن يكلفك الكثير وذلك إذا اخترت إحدى السيارات المتاحة داخل العرض الخاص بمحدودي الدخل 3 سيارات مستعملة بأرخص قسط شهري بدون مقدم وضمان 3 سنوات.

فترة سداد الأقساط الشهرية لأي سيارة منهم تتراوح ما بين 54 و60 شهرًا كما يبدأ القسط من 954 دون سداد مقدم حجز، بناءً على العرض المقدم فستحصل على ضمان للسيارة لمدة 3 سنوات أو ضمان بسير السيارة إلى مسافة تبلغ 60 كيلو متر.

شروط الحصول على السيارات المستعملة بأرخص قسط شهري بدون مقدم وضمان 3 سنوات

إذا أردت الحصول على هذا العرض يجب أن تكون مقيم داخل المملكة العربية أو تحمل الجنسية السعودية وأن يكون دخلك الشهري لا يقل عن 3 آلاف ريال سواء كنت موظفًا أو محال على المعاش.

كيفية التقديم لطلب السيارات المستعملة

يتاح عرض السيارات المستعملة بدون مقدم لدى شركة عبد اللطيف جميل

فإذا كانت شروط الحصول على إحدى سيارات هذا العرض توجه إلى مقر الشركة أو ادخل على موقع الشركة على الإنترنت أو اتصل على رقم خدمة العملاء وهي مكالمة بدون أي رسوم وما يميز هذا العرض أنك لا تحتاج إلى كفيل لحصولك على إحدى السيارات المتاحة فيه.

السيارات المتاحة في العرض

أتاحت شركة عبد اللطيف جميل 3 سيارات لمحدودي الدخل يشترونها بدون سداد مقدمة

ويسددون فقط أقساط رخيصة كما يحصلون على ضمان مدته 3 سنوات بالرغم من أنها سيارات مستعملة، مواصفات هذه السيارات هي:

سيارة تويوتا كورولا 2019

قسطها الشهري 1.389 ريال لمدة 54 شهر وهي سيارة بيضاء اللون سيدان .

ويتراوح عدد خطواتها من 170ألف إلى 179 ألف كيلو متر وتوجد هذه السيارة في جازان.

إجمالي سعرها 86 ألف ريال ودفعة تملكها تصل لـ20%.

سيارة تويوتا كورولا 2020

قسطها الشهري 1.463 ريال لمدة 60 شهر وإجمالي سعرها 100.545 ريال

وهي رمادية اللون سيدان وتعمل بالنظام الأوتوماتيكي، يبلغ عدد سيرها من 90 ألف إلى 99 ألف كيلو متر

توجد السيارة في جازان.

وسيارة تويوتا كورولا 2021