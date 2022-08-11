نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقسيط بقى أسهل كتير… تعرف على أفضل وأرخص عروض تقسيط سيارات شنجان وكيا وفترات سداد طويلة مع مواصفات مثالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد شنجان وكيا من أكثر ماركات السيارات مبيعًا وشعبية في المملكة العربية السعودية، لكن الكثير من المواطنين يبحثون عن عروض للتقسيط بدلًا من الشراء كاش؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية والأزمات المالية التي يمرون بها؛ لذا فهناك أنظمة تقسيط مريحة على السيارات الكيا والشنجان، وفترات سدادها طويلة؛ وذلك حتى تكون قيمة القسط صغيرة ويسهل سداده دون تعثر مالي، وإليكم مزيد من التفاصيل.

أقل عروض تقسيط على سيارات شنجان وكيا جديدة

تتمتع سيارات كيا وشنجان بمواصفات ومزايا تجعلها الأفضل والأكثر طلبًا في المملكة؛ لذا يتم تقديم أفضل وأقل عروض تقسيط على هذه السيارات، وتفاصيلها فيما يلي:

شنجان السفن موديل 2023

تنتمي السيارة شنجان السفن 2023 إلى فئة السيدان ذات الدفع الأمامي للعجلات، وتعمل بمحرك رباعي الأسطوانات يعمل بالبنزين، قوة 105 حصان، سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة 5 سرعات اوتوماتيكي، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 14.4 كم/ اللتر.

كما تم تزويد السيارة بعدد من التقنيات الخاصة بالترفيه، بالإضافة إلى USB Bluetooth وWifi، ومكبرين للصوت مع استريو وراديو وشاشة لمس، بالإضافة إلى مكيف هواء يدوي، ونوافذ بتحكم كهربائي، وأقفال أوتوماتيكية للأبواب.

ويتجاوز سعر بيع السيارة بالمملكة السعودية 41 ألف ريال.

شنجان السفن full 2023

تشبه هذه السيارة، شنجان السفن 2023، وتعمل بنفس المحرك الخاص بها، ولكن مع بعض التجهيزات والكماليات الإضافية التي حصلت عليها السيارة.

كما يبدأ سعر بيع السيارة في هذه الفئة، داخل المملكة العربية السعودية، من 45 ألف ريال.

كيا بيجاس 2022 Lx