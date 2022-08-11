نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر مبيعات في السعودية .. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner وسعرها في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث العديد من العملاء على سيارة تحتوي على أفضل المواصفات لذلك تجد أن مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أفضل السيارات الأكثر تحمل التي تتناسب مع احتياجاتهم، كما تجد أن سيارة تويوتا فورتشنر تقدم أداء مميز بجانب راحة قصوى خلال القيادة في المدن أو حتى في الطرق الصحراوية، ولذلك سنعرض لكم أهم مواصفات تلك السيارة ومميزاتها وأسعارها في السعودية.
مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
سوف نتعرف على مواصفات الإصدار الأول لسيارة تويوتا 2022 والتي منها الآتي:
- يحتوي ماتور السيارة تويوتا فورتشنر على 4 سلندر بقوة 168 حصان وأيضاً بسعة 7 لتر.
- تعد هذه السيارة من فئة السيارات ذات الدفع الخلفي حيث تضم ناقل حركة للسرعات بشكل أوتوماتيكي حتى يتم من خلاله التحكم في سرعة السيارة من بين الاختيارات 6 للسرعات.
- يتم استهلاك الوقود في هذه السيارة بكفاءة حيث تصل 7كم/لتر كما يصل الخزان إلى 80 لتر.
- يحتوي نظام الدفع للإصدار الثاني لسيارة تويوتا فورتشنر مختلف عن الإصدار الأول مما زادها قوة ويتضح ذلك في تلك المواصفات.
- تعد هذه السيارة ذات دفع رباعي مؤقت مزدوج بين الخفيف والثقيل، تتسع السيارة الى عدد 7 راكب.
- تأتي الأبعاد القياسية لتلك السيارة 4795×1855×1853 ملم، كما يتم استهلاك الوقود بكفاءة تصل إلى 4 كم/لتر.
سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
- سعر السيارة تويوتا فورتشنر GX2 بالسعودية 4×2 تقدر بـ 105.700 ريال سعودي.
- بينما سعر السيارة تويوتا فورتشنر GX2 و 4×4 بالسعودية تصل إلى 119.835 بالريال السعودي.
- سعر السيارة تويوتا فورتشنر VX1،4×4 بالسعودية إلى 180 ريال سعودي.
- بينما سعر السيارة تويوتا فورتشنر VX2 plus 4×4 DlESEL بالسعودية إلى 171.925 ريال سعودي.
- كما يصل سعر سيارة تويوتا فورتشنر VX3، 4×4 إلى 430 ريال سعودي.
مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- لديها تصميم جديد للوجهة الأمامية تكون باللون الفضي والشبك الأمامي باللون الأسود اللامع.
- الأنوار الأمامية LED تحتوي على أنوار وكشافات ضباب أمامية بجانب إضاءة نهارية تكون جميعها متاحة بتقنية (ال اي دي).
- تتميز السيارة بنظام التحكم بالتوازن حيث يكون آمن عند الدوران والمنعطفات، وذلك من خلال التحكم التلقائي.
- تتوفر فرامل مانعة للانغلاق مع نظام السيطرة على الانزلاق بجانب قفل الدفرنس الخلفي.
- بالإضافة إلى توفير وسائد هوائية وهي حماية للسائق ومن بجواره في المقعد الأمامي في حالة التصادم الأمامي لتقليل الإصابة.
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