نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة اليابانية toyota yaris 2023 .. تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا في المملكة العربية السعودية اعرف السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا حيث كشفت الشركة العالمية تويوتا اليابانية عن الجيل الجديد من سيارتها toyota yaris 2023. والذي يتميز بمواصفات حديثة من الداخل والخارج ومنصة جديدة أكثر استقرارًا. بالإضافة إلى اعتماد الشركة العملاقة للسيارة الحديثة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لترًا بقوة 93 حصانًا و 110 نيوتن متر من عزم الدوران. أليكم تفاصيل سعر ومواصفات تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا في المملكة العربية السعودية.

تويوتا يارس 2023

كشفت عملاق الصناعة الشركة اليابانية تويوتا عن ابرز مواصفات السيارة الحديثة toyota yaris 2023. وأكدت الشركة أن السيارة تحتوي علي مواصفات داخلية اكثر استقراراً. وان جميع الفئات مزودة بناقل حركة من نوع CVT. علاوة على ذلك يعتمد المحرك على أربعة سلندر بقوة عزم 110 نيوتن وبقوة حصان 93.

مواصفات toyota yaris 2023

من الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية تعمل على إصدار احدث المميزات في السيارات المحدثة.يمكنك التعرف على تويوتا سيكويا 2023 الجديدة.

ومن المتوقع أن تكون مواصفات تويوتا يارس 2023 وذلك حسب الصور المسربة عبر موقع التدوين العالمي تويتر على النحو التالي:

تقدم السيارة اليابانية أنظمة أمان قياسية في المقدمة.

كما سيتوفر نظام مساعدة السائق.

كذلك سيتم توفير التحكم في الثبات ومساعدة تسلق التل. وإضافة 6 وسائد هوائية قياسية جنبًا إلى جنب.

كذلك سيتم اضافة تقنية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ وكاميرا 360 درجة والتحكم التكيفي في التطواف لبعض الطرز.

التصميم الخارجي سيكون اكثر قوة وصلابة.

عملت الشركة اليابانية على اضافة شبكة أمامية ضيقة وفتحات تهوية أكبر بتصميم جانبي انسيابي.

بالإضافة إلى مصابح خلفية أنيقة تجذب نظر محبي تويوتا أليها.

عملت الشركة على زيادة طول قاعدة عجلات السيارة لتوفير مساحة أكبر لحركة القدم.

تحتوي السيارة الجديدة على لوحة عدادات جديدة بالكامل مع شاشة لمس مركزية للترفيه باللمس.

المقصورة ذات مواد عالية الجودة ولوحة عدادات رقمية لأفخم موديلات الطراز.

مميزات تويوتا يارس 2023

من اهم مميزات السيارة الحديثة toyota yaris 2023 ان المحرك سعته 1.5 لتر. عدد الأسطوانات 4 أسطوانات بالإضافة إلى 93 قوة حصان لعزم 110 نيوتن. علاوة على ذلك تستهلك السيارة وقود 6 لتر.

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سعر Toyota Yaris 2023

من المتوقع أن تكون أسعار توُيوتا يارَس 2023 في السعودية على النحو التالي: