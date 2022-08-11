نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الأقوى..مواصفات شيفروليه كورفيت ZR1 2022 وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كورفيت ZR1 2022 هي أقوى سيارة صنعتها جنرال موتورز على الإطلاق، تمتلك محرك V8 فائق الشحن بقوة 755 حصانًا وشاسيه يركز على المسار، ومجموعة من الأشياء الجيدة الأخرى عالية الأداء فيما يلي بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من ZR1 الجديد وهي سيارة رياضية عالية الأداء تم طرحها لأول مرة في عام 2009 وهي الطراز الأول من طراز شفروليه كورفيت ، ويعكس أدائها وسعرها ذلك.

مواصفات سيارة كورفيت ZR1 2022

تحصل على محرك V8 فائق الشحن بقوة 755 حصانًا، وشاسيه يركز على المسا ، ومجموعة من الأشياء الجيدة الأخرى عالية الأداء حيث الرقم 755 حصان يجعلها أقوى سيارة جنرال موتورز تم بناؤها على الإطلاق ، وهذه القوة تسمح لـ ZR1 بالتسارع من 0-60 ميل في الساعة في 2.85 ثانية فقط.

يأتي ZR1 بشكل قياسي مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات ، ولكن يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات كخيار إذا اخترت ناقل الحركة الأوتوماتيكي، فسوف تضحي ببعض الأداء؛ يقول Chevy إن ناقل الحركة اليدوي جيد لمدة ربع ميل من 10.6 ثانية ، في حين أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي سيفعل ذلك في 11 ثانية.

تحقق من ضغط الإطارات وعمق المداس. تأتي كورفيت ZR1 بإطارات ميشلان بايلوت سبورت كوب 2 الخاصة المصممة للقيادة عالية السرعة. يجب تضخيمها لضغوط محددة للغاية من أجل العمل بشكل صحيح. يجب عليك أيضًا التحقق من عمق المداس بانتظام لأن هذه الإطارات ستتلف بسرعة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

افحص جميع معدات السلامة في السيارة قبل الخروج في أيام السباق أو سباقات السحب .. وهذا يشمل التأكد من أن أحزمة الأمان مثبتة بشكل صحيح وتعمل بشكل صحيح ، وفحص طفايات الحريق لمعرفة تواريخ انتهاء الصلاحية ومستوى الشحن ، والتأكد من ذلك تم تركيب قفص اللف بشكل صحيح.

مميزات سيارة كورفيت ZR1 2022

من الخارج تتميز السيارة بلمسة نهائية جذابة باللون الأسود شديد اللمعان، وشبكة أمامية بفتحات جانبية، وأضواء LED قوية موضوعة فوق غطاء محرك السيارة المنتفخ، ومصابيح أمامية وخلفية مع فتحات في الخلف لتبريد المحرك، وجانبية مرايا تعمل بالكهرباء.

من الداخل تتميز السيارة بمميزات حديثة وشخصية رياضية في تصميم مقدمة السيارة، حيث يتم تزويدها بأدوات دعم السائق بكافة المعلومات اللازمة أثناء القيادة ، بالإضافة إلى وسائل الترفيه ، مع تكييف هواء ذاتي التحكم، ويتم تعديل وضع المقعد باستخدام عدة أزرار موضوعة بجانب السائق، مما يسمح له أيضًا بالتحكم في ضبط الشاشة وتبريد المقاعد.

تشمل أنظمة الأمان مستشعرات وقوف السيارات ، وأجهزة استشعار أمامية لمساعدة السائق ، في حين أن السيارة مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية ، وثبات إلكتروني وثبات على المنحدرات غير المستوية ، ونظام إنذار ضد السرقة وغيرها من ميزات السلامة والأمن.

سعر سيارة كورفيت ZR1 2022

تم بيع السيارة في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 80 ألف دولار أمريكي وهو سعر مناسب لقدرات السيارة. يبدأ سعر البيع في سوق السيارات السعودي من 333 ألف ريال سعودي.