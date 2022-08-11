نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. مواصفات وسعر تويوتا راش 2022 والسعر في مصر والسعودية Toyota Rush 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لهواة السيارات الفخمة تقدم لكم مواصفات وسعر تويوتا راش 2022 باعتبارها من السيارات الحديثة المميزة التي قامت شركة تويوتا بإصدارها حققت هذه السيارة نجاحًا كبيرًا في الأسواق وحققت نسبة مبيعات جيدة حيث تم تصنيفها كأفضل سيارة عائلية لذا وجب التنويه عن مواصفات وامكانيات وسعر هذه السيارة بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

مواصفات وسعر تويوتا راش 2022

أصدرت شركة تويوتا سيارة راش كواحدة من ارخص سيارتها ذات السبع مقاعد، تحمل هذه السيارة في بعض المناطق اسم دايهاتسو تيريوس تتمتع هذه السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وهي كالتالي:

انطلقت هذه السيارة بطول 4.43 متر وعرض 1.69 متر وارتفاع يقدر بحوالي 1.70 متر.

بينما تحتوي سيارة راش على محرك 4 سلندر قوي بسعة 1496 سي سي بقوة 103 حصان.

كما زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات مع نظام دفع خلفي للعجلات.

أيضا تتمتع سيارة راش بالأمان التام حيث زودت بنظام منع انغلاق الفرامل والتحكم في الثبات مع إمكانية دعم التوازن.

كما إضافة إلى نظام الركن الذكي الأكثر أمانًا بواسطة حساسات الركن الخلفية مزودًا بكاميرا.

أيضا والحماية من التصادم من خلال الوسائد الأمامية للسائق والراكب.

علاوة على ذلك شملت السيارة العديد من التجهيزات حيث زودت بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وتكييف هواء إضافة إلى مفتاح التشغيل الذكي للمحرك.

كما تتمتع سيارة راش بنظام ترفيهي متميز مكون من 6 سماعات بمدخل USB وبلوتوث وغيرها الكثير.

بينما قياس جنوط تويوتا راش الفئة الأولى هو 16 بوصة بينما زادت الفئة الثانية منها بجنوط قياس 17 بوصة.

قياس جنوط تويوتا راش الفئة الأولى هو 16 بوصة بينما زادت الفئة الثانية منها بجنوط قياس 17 بوصة. كما زودت بحساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية ونظام صوتي جديد وعدد 8 سماعات صوتية.

سعر تويوتا راش 2022 في مصر

استقر سعر تويوتا راش الفئة الأولى على 410 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة الثانية منها إلى 430 ألف جنيه.

كما استقر سعر تويوتا راش الفئة الأولى على 73,250 ألف ريال سعودي، بينما وصلت الفئة الثانية منها إلى 79,000ألف ريال سعودي.

فيديو السيارة toyota rush 2022

في نهاية مقال مواصفات وسعر تويوتا راش 2022 حيث تم التعرف على كافة المواصفات الفنية المتعلقة بهذه السيارة الفخمة والمميزات والامكانيات المتعددة مع عرض أسعار الفئة الأولى والثانية للسيارة فهي من أفضل السيارات العائلية للطبقة الوسطى.