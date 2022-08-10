نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو 2022 بـ700 ريال تقسيط شهريا على 5 سنوات افضل واقوي عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا برادو 2022 بـ700 ريال تقسيط شهريا على 5 سنوات افضل واقوي عروض التقسيط أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل عن عرض التقسيط الخاص بها بخصوص سعر سيارة تويوتا برادو 2022، وتعتبر سيارة تويوتا برادو الجديدة من السيارات المميزة والتي تتميز بهيكل خارجي جذاب وألوان لامعة تخطف الأنظار، وتم تقديم السيارة بالعديد من المميزات والإمكانيات التي جعلتها تحتل عرش السيارات الأكثر شهرة حول العالم ، وسنوضح لكم شرح تفصيلي خاص بالسيارة بجميع فئاتها والتقنيات ووسائل التكنولوجيا المقدمة بها من شركة “تويوتا” اليابانية.

تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا برادو 2022

سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية لهذه الفئة يبدأ من 143 ألف و600 ريال سعودي، فترة السداد متاحة وتبدأ من سنة حتى خمس سنوات كاملة وهي سنة كافية لتحصيل سعر السيارة حيث أن قسط السيارة الشهري مميز وبسيط ومناسب للكثير من الفئات المجتمعية وقيمته 700 ريال سعودي، دفعة قسط السيارة الأولى تبلغ 116 ألف و262 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 66 ألف و56 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا برادو موديل 2022

بالنسبة إلى محرك السيارة فهو من المحركات القوية التي أقصى عزم دوران له 264 نيوتن لكل متر.

لها عدد أحصنته تبلغ 164 حصان لعمل 5300 لفة في الدقيقة الواحدة.

سعة المحرك تبلغ 2700 سي سي (2.7 لتر) ويتكون من ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

يتكون من ست سرعات مختلفة وتعمل السيارة بنظام الجر الكلي للعجلات.

حجم الخزان الكلي للبنزين يبلغ 87 لتر ووزن السيارة اللكلي يبلغ 2.510 كيلو جرام.

تتكون من ثلاثة أبواب في الإمارات وعدد أبوابها في السعودية أربعة أبواب.

معدل استهلاك البنزين يبلغ 10.6 لتر لعمل 100 كيلو متر مسافة وتسير بقوة وأريحية على الطرق الغير ممهدة.

عيوب تويوتا برادو موديل 2022