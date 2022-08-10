نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا للبيع بالتقسيط المريح وبأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا للبيع بالتقسيط المريح وبأسعار تنافسية، نقدم لكم أحدث عروض السيارات المستعملة المعروضة للبيع نقداً أو بنظام التقسيط، حيث تضمنت عروضنا اليوم سيارة هيونداي سوناتا أبيض 2017 للبيع في حي العزيزية بمدينة الخفجي، السيارة قطعت مسافة 160 الف كيلو متر وهي بحالة الوكالة بدون رش، ماكينة 4Cylinder سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة عادي، السعر 21 ألف كاش مع قابلية التقسيط من خلال التواصل مع المالك. تتميز بفتحة سقف، مرايا كهربائية، شاشة لمس تدعم نظام ابل كاربلاي ونظام أندرويد اوتو، نظام ملاحة، مثبت سرعة، دخول بدون مفتاح، مكيف أوتوماتيك، كراسي جلد، وسائد هوائية، أضواء زينون، مدخل AUX/USB + بلوتوث، كاميرا خلفية، حساسات اصطفاف.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط المريح

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعمل لون أبيض موديل 2015 متواجدة بحي المروج في مدينة تبوك، السيارة بمواصفات خليجية بودي بحالة الوكالة بالدهان الاصلي من غير رش، ماكينة 4Cylinder سعة 2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك، السيارة قطعت مسافة 120 الف كيلو متر ومتوفرة بسعر 20 ألف ريال كاش مع إمكانية التقسيط بالاتفاق مع المالك. تتميز بمكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، كاميرا خلفية، حساسات اصطفاف، وسائد هوائية، أضواء زينون، مدخل AUX/USB، بلوتوث، زجاج كهرباء، مثبت سرعة، مقاعد قماش، تحكم دركسيون.

للبيع سيارة النترا مستعمل أبيض موديل 2016 متواجدة بحي الصناعية في مدينة القريات، ماكينة 4Cylinder سعة 2000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك، بودي بدون رش بدون حوادث سابقة وجميع المحركات والعضلات على الشرط، السيارة قطعت مسافة 140 الف كيلو متر وسعرها 22 ألف ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ. تتميز بفتحة سقف، مرايا كهربائية، شاشة لمس، مثبت سرعة، دخول ذكي، مكيف ثلاجة، كاميرا خلفية+ حساسات اصطفاف، وسائد هوائية، مصابيح LED، منافذ للشحن والطاقة، فرامل ABS.

عروض سيارات مستعملة كاش وتقسيط

للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعمل لون أبيض موديل 2014 متواجدة بحي الفيصلية في مدينة شرورة، ماكينة 4Cylinder سعة 1400 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك، ماكينة جيدة وهيكل ممتاز بحالة الوكالة خالي من الحوادث والرش، السيارة قطعت مسافة 110 الف كيلو متر والسعر المطلوب 16 ألف و500 ريال قابلة للتقسيط. تتميز بفتحة سقف، مرايا كهربائية، نظام ملاحة، مكيف ثلج بتحكم أوتو، حساسات اصطفاف، كراسي جلد، مدخل AUX/USB + بلوتوث + شاشة لمس.