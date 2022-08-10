نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن أحصل على سيارة كيا بيجاس 2022 بالتقسيط…عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 لأكثر من فئة بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 لأكثر من فئة بمواصفات ومميزات جبارة، تعتبر سيارة كيا بيجاس 2022 من أبرز السيارات التي أصبح عليها إقبال شديد من الكثير من العملاء، لذلك قامت شركة الجبر بتقديم الكثير من العروض الخاصة بالسيارات حتى تتنافس مع باقي الشركات التي تقدم عروض السيارات التمويلية، وتلك العروض من أهم ما يجذب الكثير من الأشخاص إليها بالإضافة إلى مواصفاتها الخلابة، وتتوفر كافة فئات سيارة كيا المختلفة من ضمن سيارات العرض، كما أنها توجد بسعر يقل عن 1000 ريال بالرغم من مميزاتها العديدة، وسوف نقدم لكم أسعار سيارة كيا بيجاس داخل العرض بفئاتها المختلفة ومميزاتها في السطور التالية. عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 سوف نقدم لكم أكثر من عرض من عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 تقسيط سيارة كيا بيجاس إل إكس 2022 تمتلك السيارة مواصفات كثيرة تجعل الكثير من العملاء يرغبو في شرائها وسوف نتعرف على تلك المواصفات فيما يلي:ـ نظام عجلات السيارة هو نظام الدفع اللأمامي.

لا تستهلك السيارة كمية كبيرة من القود فهي تستهلك ما يكافئ حوالي 17.8 كيلو متر لكل لترز

السيارة مزودة بمحرك قوي تصل سعته إلى 1400 سي سي.

تتمتع السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي ذات 4 أسطوانات وسداسي السرعات.

تحتوي السيارة على وساجتين هوائتين تمنع التصادم.

يصل سعر السيارة إلى 52.23 ريال بمقدم يبلغ حوالي 5.233 ريال ودفعة أخيرة تبلغ حوالي 15.697 ريال سعودي.

تصل قيمة الأقساط الشهرية إلى 971 ريال سعودي. عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس ريو إل أكس 2022 تحتوي هذه السيارة على الكثير من المواصفات الخلابة التي تجعلها من أشهر السيارات التي يقبل عليها العديد من العملاء، وسوف نتعرف عليها فيما يلي:ـ هذه السيارة من ضمن سيارات السيدان، وتعمل بنظام السحب الأمامي للعجلات.

تستهلك السيارة حوالي 17.5 كيلو متر لكل لتر من الوقود.

تمتلك السيارة محرك قوي حيث تصل قوة المحرك إلى 100 حصان، وتباغ سعته حوالي 1.4 لتر.

يصل سعر السيارة إلى 68.653 ريال والدفعة الأولى تبلغ حوالي 6.866 ريال، وأخر دفعة تبلغ حوالي 20.596 ريال سعودي.

تصل قيمة القسط الشهري إلى 1.273 ريال. تقسيط سيارة كيا بيجاس إي أكس 2022 تصل قيمة القسط الشهري 1.054 ريال سعودي .

ويتم تسديد الدفعة الأولي التي قد تصل إلى 5.681 ريال .

وتصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 17.043 ريال .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن أحصل على سيارة كيا بيجاس 2022 بالتقسيط…عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 لأكثر من فئة بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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